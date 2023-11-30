هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نجم العنزي، أن عودة المهاجم البرازيلي فيتور داسيلفا للفريق بعد طول انقطاع امتد لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإصابة تعد دفعة كبيرة ومهمة للأمام. وقال لـ «الأنباء»: «افتقدنا جودة فيتور فترة طويلة، وقد شهدنا عودة متميزة له أمام كاظمة في الدوري، ونأمل أن يتألق في المباريات المقبلة وفي مختلف المسابقات»، لافتا إلى أن قائمة «الأشاوس» خالية من الإصابات باستثناء الأردني أحمد الرياحي الذي لن يشارك في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس سمو ولي العهد أمام القادسية غدا الجمعة.



وذكر العنزي أن مواجهة الأصفر في كأس سمو ولي العهد تعد صعبة، مضيفا أن القادسية فريق متكامل في مختلف المراكز، ويقدم كرة حديثة، وعليه فإن الفوز عليه يتطلب تقديم أفضل أداء فني، وعلى الجهة الأخرى الفحيحيل جاهز للمباراة، وثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين، ونأمل أن نصل إلى مراحل متقدمة في البطولة بقيادة المدرب فراس الخطيب.