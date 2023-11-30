يحيى حميدان



قال مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، الصربي بوريس بونياك، ان فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من الهزيمة على يد الكهرباء العراقي 0-1 على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي.



وأضاف أن «الأبيض» قدم مباراة ممتازة، خاصة في الشوط الثاني والذي خلق خلاله العديد من الفرص لكن الشيء المفقود كان تسجيل الأهداف بعدما بذل اللاعبون قصارى جهدهم.



وأردف بونياك قائلا: «إذا أردنا الحديث عن الفروقات بين جودة الدوريين الكويتي والعراقي فإن الدوري العراقي له مميزاته من الناحية الفنية، أما من الناحية البدنية فيمكننا القول اننا في مستوى أعلى من الكهرباء المشارك في دوري المحترفين هناك».



ومضى قائلا: «النتيجة لاتزال هي المقياس للجودة، والكويت كان في صف الكهرباء، بغض النظر عن الإحصائيات التي كانت لصالحنا في كل شيء لكن هذه هي كرة القدم، من يسجل الأهداف هو الذي ينتصر».



واستغرب بونياك غياب تقنية الحكم الفيديو المساعد «VAR» في مسابقة قارية مثل كأس الاتحاد الآسيوي، مشيرا إلى أن هذه التقنية موجودة في جميع المسابقات الدولية، ويبدو أن الاتحاد الآسيوي للعبة لا يريد مساعدة الحكام والفرق المشاركة!



من جهته، قال مدرب الكهرباء لؤي صلاح في المؤتمر الصحافي عقب المباراة إن تحقيق النقاط الثلاث كان الأهم بالنسبة لنا كون أي نتيجة أخرى تعني دخولنا في حسابات معقدة للتأهل إلى الدور التالي.



ولفت إلى أن النتائج التي يحققها الكهرباء تعتبر مميزة كونه فريقا حديث العهد بالمشاركات الخارجية وواجه فريقا متمرسا مثل الكويت وهو أحد المرشحين للفوز بكأس الاتحاد الآسيوي، مشيرا إلى أن فريقه لم يقدم العرض الكروي المنتظر منه لكنه لعب من أجل الفوز فقط.



وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، تغلب الوحدات الأردني على أهلي حلب السوري 2-0.



ويحتل الكويت المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وباتت مهمته صعبة إذا ما أراد التأهل للدور التالي في الجولة الأخيرة التي سيحل خلالها ضيفا على الوحدات الأردني، فيما يتصدر الكهرباء الترتيب برصيد 10 نقاط، ويتقدم بفارق نقطة عن الوصيف الوحدات، في الوقت الذي يقبع فيه أهلي حلب بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط.