أصبح مهاجم مان سيتي إرلينغ هالاند (23 عاما)، أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا بهدفه في الدقيقة الـ 54 الذي قاد به انتفاضة السيتي للفوز على لايبزيغ، وقبل ثلاثة أيام، أصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في التعادل 1-1 مع ليفربول.



وأشاد مدرب «السيتي» بيب غوارديولا بمهاجمه النرويجي، وقال: «للمرة المليون أنا منبهر، حقق هالاند رقما قياسيا آخر، تهانينا، إنه لاعب رائع، قلتها كثيرا السعادة لا تسعنا بما يفعله هالاند، نحن نحبه، ليس فقط للأهداف التي يسجلها، ولكن لأشياء أخرى كثيرة».