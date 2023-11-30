أحمد خميس



أبلغ مصدر امني «الأنباء» بأن الوكيل المساعد لشؤون الامن وقطاع العمليات والمرور وقطاع المؤسسات الاصلاحية اللواء عبدالله الرجيب وجه بفتح تحقيق موسع على اثر سرقة سيارة مطلوبة لـ«العدل» من امام مخفر الشويخ. وأوضح المصدر ان بلاغا ورد لعمليات الوزارة عن مركبة مطلوبة وعليها حجز قضائي، فتوجهت دورية الى مكان البلاغ ورؤية المبلغ والمركبة، فتم رفع المركبة وحجزت خارج اسوار المخفر مع بعض المركبات، ولكن بعد فترة اختفت المركبة بعد المعاينة، وتم الاستعلام عنها عن طريق المرور والبلدية والذين أفادوا بأنها لم تكن محجوزة لديهم، وبعد الاتصال على وكيل النائب العام أفاد بتسجيلها قضية سرقة وإحالتها الى المباحث.