أسامة شلتوت: 19 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في مصر.. و37% قفزة بصادرات المنتجات المصرية للكويت

محمد رجب: «جهاز الخدمة الوطنية» يتضمن 63 شركة تعمل بقطاعات مختلفة.. جميعها متاحة للمستثمرين المهتمين



رباب الجوهري



قالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السيدة وفاء القطامي إن العلاقات بين الكويت ومصر متينة في جميع المجالات خصوصا الاقتصادية، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 500 مليون دولار في عام 2022.



حديث السيدة وفاء القطامي جاء خلال لقاء سفارة جمهورية مصر العربية مع غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس بهدف عرض مشروعات جهاز الخدمة الوطنية المصري على الجانب الكويتي، وذلك بحضور السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت، وملحق دفاع جمهورية مصر العربية في الكويت العميد أركان حرب محمد رجب، ووزير تجاري مفوض بالسفارة أحمد بديوي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال المهتمين.



وأعربت السيدة وفاء القطامي عن تطلع «الغرفة» لعقد قطاع الأعمال الكويتي شراكات مع الجانب المصري بعد الاطلاع على المشروعات المعروضــــة والحوافـــز والمميزات الاستثمارية المقدمة للمستثمرين الكويتييــن لدخولهم في المشاريع المتاحة، لاسيما الحيوية مثل مشاريع الاستثمار والسياحة العلاجية والإنتاج الحيواني والمواد الغذائية وإنتاج الرخام وغيرها.



وأضافت «نأمل في أن يطلع قطاع الأعمال الكويتي على مشروعات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والفرص المتاحة في المجالات الحيوية وما يتم تقديمه للمستثمر الكويتي من حوافز ومميزات استثمارية تشجعه للدخول في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وعمل شراكات إستراتيجية مع نظرائهم من القطاع الخاص الكويتي».



فرص استثمارية متنوعة



من جانبه، قال السفير المصري أسامة شلتوت إن هذا اللقاء يهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال الكويتي بالفرص الاستثماريـــــة المتاحة في جمهورية مصر العربية بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 19 مليار دولار، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى حاليا، ويتوقع نمو الناتج القومي للبلاد خلال العام القادم بمقدار 4.2%.



وأضاف أن حجم الزيادة في صادرات المنتجات المصرية إلى الكويت بلغ 37% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2021، وقد تنوعت هذه الصادرات بين مواد غذائية وأجهزة كهربائية وأحجار ورخام وكابلات كهربائية.



وفي ختام حديثه، قدم شلتوت خالص الشكر لغرفة تجارة وصناعة الكويت على جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين، من خلال عقد اللقاءات الثنائية وكذلك المشاركة في الفعاليات المختلفة، مؤكدا أن لقاء اليوم كان الهدف منه تعريف مجتمع الأعمال الكويتي بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.



جهاز الخدمة الوطنية



من جهته، قدم ملحق دفاع جمهورية مصر العربية في الكويت العميد أركان حرب محمد رجب، عرضا تقديميا حول مشاريع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، المنشأ منذ عام 1979، والذي يسهم بدور فاعل في النهوض بمستوى التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصـاد الوطني بجمهورية مصر.



وأضاف رجب أن الجهاز يتضمن 63 شركة تعمل في عدة قطاعات مثل: الأمن الغذائي، الصناعات الثقيلة والمتخصصة المقاولات والخدمات، مجال التجارة الداخلية والخارجية، مجال التعدين، ومجال البترول والغاز.



وتابع «يندرج تحت كل مجال من هذه المجالات عدة شركات متخصصة وكل هذه الشركات متاحة للمستثمرين المهتمين سواء كان ذلك بنظام الشراكة أو بنظام تملك كامل المشروع، ويوفر جهاز الخدمة الوطنية كافة الضمانات والامتيازات للمستثمرين».



واختتم حديثه بالتأكيد على استعداد الجهاز والسفارة المصرية بالكويت للرد على كل الاستفسارات الخاصة بهذه المشاريع.



علاقات تجارية عميقة



بدوره، أكد الوزير التجاري المفوض بالسفارة المصرية أحمد بديوي على عمق العلاقات التجارية بين الكويت ومصر، حيث بلغ نمو حجم الزيادة في صادرات المنتجات المصرية إلى الكويت بواقع 37% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وقد تنوعت هذه الصادرات بين مواد غذائية، خضار، فواكه، أجهزة كهربائية، أحجار، رخام، وكابلات كهربائية وغيرها.



ووجه الوزير المفوض التجاري دعوة إلى قطاع الأعمال الكويتي لإنشاء كيانات صناعية في مصر لتصدير مختلف المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول أميركا اللاتينية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية طبقا للمزايا التي تمنحها اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع تلك الدول.



«الغرفة» تباشر تجديد عضوية 2024.. إلكترونياً



أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أنها وكعادتها في كل عام، ستباشر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، قبول تجديد عضوية العام الجديد (2024)، وتصديق اعتمادات التواقيع الموجهة للإدارات والجهات الحكومية والأهلية بشكل مسبق، وذلك بعد التنسيق مع هذه الجهات بهذا الشأن، وأكدت الغرفة بأن هذا الإجراء يأتي من منطلق حرصها على توفير وقت وجهد أعضائها، وتسهيلا لإجراءات عمل الجهات الحكومية.



وأضافت الغرفة أن استقبال المراجعين في فروعها الكائنة في كل من: برج التحرير، جابر العلي، بالإضافة إلى فرعها بمحافظة الجهراء (مقسم الجهراء)، وسيقتصر على الفترة الصباحية فقط من 8:00 صباحا حتى 1:30 ظهرا، فيما سيعمل فرع (برج التحرير) على فترتين صباحية من الساعة 8:00 إلى 1:30 ظهرا ومسائية من 4:30 حتى 7:30، أما ساعات العمل في مبنى الغرفة الرئيسي الكائن في منطقة القبلة، شارع عبدالعزيز حمد الصقر، ستكون من 8:00 صباحا حتى 1:30 ظهرا، وذلك خدمة لأعضائها وحرصا على سرعة إنجاز معاملاتهم.



وفي موازاة ذلك، ومواكبة للتطورات التكنولوجية المتلاحقة، ومن منطلق اهتمام الغرفة بالتحول الرقمي وميكنة خدماتها، توفيرا لوقت وجهد أعضائها وتجنيبهم عناء التنقل والحضور الشخصي لإنجاز معاملاتهم، تدعو الغرفة أعضائها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الذي يوفرها الموقع الالكتروني للغرفة، حيث يمكنهم من خلاله الانتساب لعضوية الغرفة، وتجديد الاشتراك السنوي والحصول على شهادة التسجيل السنوي (الانتساب)، وكذلك المصادقة على صحة التواقيع الكترونيا بالإضافة إلى إجراء التعديلات التي تطرأ على وضع الترخيص التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بكل أنواعها.



وأخيرا تنوه الغرفة بأن خدمة تجديد العضوية السنوية ستتم من خلال موقعها الإلكتروني www.kuwaitchamber.org.kw.