حمد المرزوق: «بيتك» أكبر بنك في الكويت وتصدّر قائمة الشركات المدرجة في البورصة بالقيمة السوقية والقاعدة الرأسمالية

مجموعة «بيتك» مالك لـ 95.065% من أسهم رأس المال بصورة مباشرة وغير مباشرة

زيادة رأسمال «بيتك» من 1.47 مليار دينار إلى 1.56 مليار دينار بإصدار 931.36 مليون سهم

لا تأثير سلبياً مادياً على ربحية السهم لـ «بيتك» نتيجة الإصدار.. ونتوقع أن يكون التأثير إيجابياً مستقبلاً

%4.935 نسبة الأقلية.. والدمج مصلحة مؤكدة لمساهمي البنكين بوفورات الحجم الكبير

889.9 مليون سهم ستوجه لـ«بيتك» كأسهم خزينة و41.39 مليون سهم إلى مساهمي الأقلية

ترشيد النفقات الإدارية وتكلفة الأموال سينعكس إيجاباً على الأرباح بالمديين المتوسط والبعيد





علي إبراهيم



عقد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الجمعية العامة غير العادية للمصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي (الشركة الدامجة) والبنك الأهلي المتحد (الشركة المندمجة)، حيث تمت الموافقة على ذلك، كما تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال من قبل الجمعية العامة التي عقدت في المقر الرئيسي لـ«بيتك»، أمس، بنسبة حضور بلغت نحو78.6%.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة «بيتك»، حمد عبدالمحسن المرزوق، خلال ترؤسه الجمعية العامة غير العادية، انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ـ الكويت من خلال العرض الملزم المقدم من «بيتك» لبقية مساهمي «المتحد» ـ الكويت وفقا للقانون وتعليمات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية المختصة حيث ترتب على ذلك استحواذ «بيتك» على نسبة إضافية من أسهم رأسمال «المتحد الكويت» تعادل 18.258%، وأصبحت مجموعة «بيتك» مالكا بصورة مباشرة وغير مباشرة لنسبة 95.065% من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة، مقابل نسبة للأقلية تبلغ 4.935%.



وأضاف المرزوق «نظرا لنسبة الملكية العالية المذكورة وظروف السوق المحلية والإقليمية والتي تتسم بشدة المنافسة حيث لا مكان للكيانات المصرفية الصغيرة الأمر الذي يترتب عليه عدم وجود جدوى لاستمرار البنك الأهلي المتحد ـ الكويت كبنك مستقل يقدم ذات الخدمات التي يقدمها البنك الأم «بيتك» في نفس السوق المحلية، فقد قرر مجلسا إدارة البنكين التوصية للجمعيات العمومية لكلا البنكين بدمج البنك الأهلي المتحد ـ الكويت مع «بيتك» عن طريق الضم، حيث سيحقق الدمج مصلحة مؤكدة لمساهمي البنكين من خلال وفورات الحجم الكبير، وترشيد النفقات الإدارية والمزايا العملية العديدة الأخرى خاصة ما يتعلق منها بترشيد تكلفة الأموال، وهو ما سينعكس إيجابا على أرباح بيتك على المديين المتوسط والبعيد».



وأكد المرزوق أن أسهم زيادة رأس المال المقترحة لتنفيذ الاستحواذ والبالغ عددها 931.36 مليون سهم وفقا لمعدل التبادل المقترح سيتم توجيه الغالبية العظمى منها أي ما يعادل 889.9 مليون سهم لـ«بيتك» كأسهم خزينة كونه المالك الأكبر في «المتحد الكويت». كما سيتم تخصيص المتبقي من الاسهم والبالغ عدده 41.39 مليون سهم فقط الى مساهمي الأقلية في البنك المذكور، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي مادي على ربحية السهم لـ«بيتك» نتيجة لهذا الإصدار بل نتوقع ان يكون التأثير إيجابيا مستقبلا.



وأشار المرزوق إلى ان الأرباح القياسية التي سجلها «بيتك» والنمو القوي في جميع المؤشرات المالية المهمة تؤكد نجاح وكفاءة استراتيجيته ومرونة نموذج الأعمال، وأهمية ومزايا صفقة الاستحواذ، مشيرا الى أن «بيتك» حافظ على معدلات متميزة فيما يتعلق بمؤشرات الربحية والعائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين، وتحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، ومعدلات التكلفة إلى الايراد، وكل المؤشرات المالية الأساسية.



وأوضح أن «بيتك» سجل صافي أرباح قياسية للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، قدرها 461.5 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، بنسبة نمو 124.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ «بيتك»، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.



وقال ان «بيتك» هو أكبر بنك في الكويت، وتصدر قائمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية والقاعدة الرأسمالية، ما يعني قدرة أكبر على دعم الشركات وقيادة صفقات تمويلية عملاقة.



وأضاف أن «بيتك» يتميز بتصنيفات ائتمانية قوية ونسب سيولة عالية تدعم نمو أعماله وتعزز مركزه المالي والائتماني محليا وعالميا، كما يتميز بانتشار جغرافي واسع في الكويت والبحرين وتركيا وبريطانيا وألمانيا ومصر وماليزيا وغيرها من الجغرافيات التي تتواجد فيها مجموعة «بيتك».



وأكد المرزوق مواصلة الجهود نحو تعزيز دور القطاع المصرفي وتقوية مكانته من خلال تحقيق الربحية والنمو المستدام، مبينا ان «بيتك» يتمتع بقاعدة رأسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية.



ولفت إلى مواكبة «بيتك» للتطورات في مجالات الرقمنة وتطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكار في المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية، والاستثمار الامثل في الموارد البشرية وتعزيز المعرفة واستقطاب المواهب والكفاءات المصرفية الوطنية الشابة، ودعم ريادة الاعمال، وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للشركات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التناغم بين بنوك المجموعة، ومواصلة دور «بيتك» السباق في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ المبادرات المجتمعية الاستراتيجية وتعزيز جهود الاستدامة والتمويل الأخضر وربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة، بما يرسخ مكانة «بيتك» الرائد عالميا.



وأقرت الجمعية العمومية كافة بنود جدول الأعمال وعلى رأسها المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد، وكذلك المصادقة على ملحقات مشروع عقد الاندماج بما فيها تقرير مقوم الاصول وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين، ومعدل تبادل الاسهم.



الجمعية العمومية



ووافقت العمومية على الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد بحيث تكون شركة بيت التمويل الكويتي هي الشركة الدامجة، وشركة البنك الأهلي المتحد هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة البنك الأهلي المتحد ونقل ذمتها المالية إلى «بيت التمويل» وإصدار أسهم «بيت التمويل» تخصص لمساهمي «الأهلي المتحد» وفقا لمعدل التبادل العادل البالغ 0.372311 من سهم بيت التمويل الكويتي مقابل عدد واحد سهم من أسهم رأسمال «الأهلي المتحد» وتفويض مجلس الادارة او من يكلفه أو يفوضه في تنفيذ القرار وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.



وصادق المساهمون بالموافقة على استمرار تداول سهم «بيتك» في بورصة الكويت وبورصة البحرين أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج، والموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي من 1.476 مليار دينار موزعة على 14.764 مليار سهم إلى 1.569 مليار دينار موزعة على 15.695 مليار سهم عن طريق اصدار عدد 931.36 مليون سهم بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس، مع علاوة إصدار، وتنازل مساهمي بيتك الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، مع تخصيص كامل أسهم زيادة رأسمال بيتك لمساهمي البنك الأهلي المتحد، على أن يكون معدل التبادل العادل الذي تصدر على أساسه الاسهم هو 0.372311 سهم من اسهم بيت التمويل الكويتي مقابل السهم الواحد من اسهم رأسمال البنك الاهلي المتحد وفقا للجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم.



وأقر المساهمون خلال العمومية بالموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم وتفويض مجلس ادارة «بيتك» أو من يكلفه او يفوضه في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الاقل من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حال تأخر إجراءات الاشهار او موافقات الجهات الرقابية، وفقا لمواعيد تنفيذ اجراءات الاندماج، وتفويض مجلس ادارة بيتك في التصرف في كسور الاسهم.



جدول استحقاقات الأسهم



وافق المساهمون على الجدول الزمني لاستحقاقات الاسهم بأن يكون يوم تأكيد الجدول الزمني هو الثلاثاء 6 فبراير 2024، ويوم حيازة السهم هو الاربعاء 14 فبراير 2024، ويوم تداول السهم دون استحقاق هو الخميس 15 فبراير 2024، وتاريخ الاستحقاق هو الاثنين 19 فبراير 2024، على أن يكون اليوم الذي يتم فيه تنفيذ تبادل الاسهم هو الخميس 22 فبراير 2024.



تعديل عقد التأسيس

أقرت الجمعية العمومية بتفويض مجلس ادارة «بيتك» في تحديد موعد اصدار اسهم زيادة رأس المال وفقا لاجراءات تنفيذ الاندماج، وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه أو يفوضه في تنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بالاندماج لدى الجهات الرقابية والمختصة، والموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي وفقا للتعديلات السابقة.