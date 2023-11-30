عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الخامسة من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 258 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 21/1/2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 30 نوفمبر و3 ديسمبر وبطاقات الاحتياط يوم الاثنين 4 ديسمبر وإجراء القرعة يوم الأربعاء 6 ديسمبر.



وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



وأشارت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 4/12/2023، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وفيما يلي الأسماء:



مشاري محمد سعد الجناع



محمد عواض بليهيد العازمي



فيصل راشد محمد العازمي



علي محمد هجاج داهوم



علي لهاوه مرتع العازمي



عادل سعد درنكس العازمي



خالد مساعد اعجمي حبيب العازمي



أحمد عبيدان مرثع حمدان الصواغ



محمد ناهي حسين هزاع



مشاري راشد مبرك الحيص



فارس مرزوق حسن العجمي



ايمن محمد أحمد راشد



أحمد عبدالعزيز محمد أحمد الكندري



أحمد مسلم حسين الرشيدي



عبدالرحمن مناور صالح العازمي



ناصر رجعان جديع العازمي



محمد عيد مبارك الذياب العازمي



طلال سعود غالي زويد



أنور دغيم حماد الدغيمان



عبدالله فالح براك العامر



وليد خالد سعد الحجيلان



عبدالله شباب عايض الميموني



فهد ضيف الله ابريك العتيبي



علي محمود عبدالرضا خشاوي



أحمد عبدالمحسن عبدالله بوشيبه



نايف محمد اقريني العازمي



محمد فالح مجبل الزويد



سامي راشد محمد العازمي



جابر فليح حمود الصويلح



سعدون صالح سعدون العتيبي



بدر سالم براك الصواغ



مطلق حمود مطلق العازمي



عادل مصبح مجبل العازمي



فهد حمود فليح العازمي



يوسف عيد مداد الحضيري العازمي



جابر فهيد فهد العازمي



فيصل بريدان سيف العازمي



عبدالله مصبح سعد العازمي



حمدان مساعد حمدان العبهول



طلال عيد مبارك العازمي



مبارك حمد مبارك العجمي



فيصل راشد محمد حبروت



مبارك خلف ناصر العازمي



عادل حمود مجبل العازمي



مبارك فلاح سعيد العجمي



مشعل جهز محمد المطيري



باسل نهار حمد المكراد



فايز فالح مناور العازمي



طلال ملعب لامي الفضلي



فهد متاعب متعب العازمي



فلاح حمد مطلق المطيري



تركي مجبل طليحان العتيبي



بدر فلاح سعد العازمي



محمد منصور ناصر العجمي



عادل جمعان حمد المرزوق



سليمان مبارك سالم العامر



سالم مناحي علي الفزير



مشعل عايض رجعان العازمي



سالم الحميدي سالم المطيري



سالم سيار محسن العنزي



يوسف دخيل فلاح الرشيدي



عايش فالح جاسر العازمي



عبدالعزيز محمد عامر العامر



بندر حمدان حامد العازمي



سعد سعد درنكس العازمي



رائد عبدالله راشد الراشد



أحمد حمد فهيد الملهوف



هايف عبدالله مبارك العازمي



أحمد جهران محمد العازمي



وليد سعيد زيد العازمي



عادل عبيد جديع العازمي



عبدالله جاسم عبدالله الاستاذ



فيصل محمد حامد العازمي



أنور شبيب اجعيلان الدقباس



عبدالله خالد عيد العازمي



علي ذعار فهيد فهاد



عبدالله حمود جعيلان الدغباسي



عادل مزيد نصار الشريعان



وليد خالد خليفة العازمي



طلق محمد هجاج داهوم



عمر عبدالله مطلق العنزي



حمود فهد حمود الصويلح



مشعل سعود مناور المطيري



محمد ضحوي جازي العازمي



حامد مرزوق فالح العازمي



حسن مسلم حسين الرشيدي



عيد سعد ارتيبان العازمي



مشاري فالح عيد العازمي



عبدالله قبلان علي شلهوب



حزام راشد خصيوي العتيبي



مبارك غنيم مطلق الرشيدي



علي عباس سالم خدادا



سعد مخلد صلبي المطيري



نواف بعيجان خضران المطيري



فهد عواد مسباح مشحن



عبدالله مبارك ناصر العازمي



سعود عفاس سعود الشحومي



نواف مفرح مزعل العازمي



حمود عوض غازي الدماك



حمد سعود حمد الصويلح



فيصل خميس كليب العازمي



مشعل محمد وثير العازمي



خالد مصبح سعيد العازمي



نواف سعد سيف العازمي



على خليفة اجليغم العازمي



محمد فهد ناصر مطلق المطيري



فهد سودان عامر المطيري



عمر سالم حمد المجرن



مشعل فالح صقر فالح



محمد عبدالله حميدي المعضادي



فالح فلاح خليف الاصفر



محمد جدعان مزبان الزهاميل



سعد زيد صالح العازمي



طلال يوسف سعود الحسيني



مرزوق مهدي حمود الصواغ



راشد خليفة اجليغم العازمي



فهد فالح مفلح العازمي



أحمد سعد فهاد العازمي



طلال محمد اقريني العازمي



نواف خميس كليب العازمي



محمد خلاوي عبدالله الشمالي



بندر ملهاب عيد محمد



سعود قضاب مطلق المطيري



نواف عبدالله خليفة الطراروه



سالم قلفيص ناصر الهاجري



بدر غازي مطلق المطيري



مبارك حمود سعدون الطشة



زايد لافي محمد هادي العازمي



عبدالله مبارك فهد الداهوم



مشاري أحمد عبدالله علي



محمد عياد بليهيد سفر العازمي



علي نما محمد القربة



أحمد فالح محمد العازمي



أحمد سعد فرج العازمي



ناصر عويد عواد الزامل



خالد مطلق فرحان العازمي



سالم سعود سالم الوسمي



بندر ناصر هزاع العتيبي



فهد فلاح سعد العازمي



مشعل هزاع ذعار العتيبي



عبدالله عوض راشد المهيميل



عيد حجي مجبل الرشيدي



مشعل مرزوق فالح العازمي



فهد سعود عبدالله المحجان



محمد مبارك مطرود العازمي



سعد مفلح سعد العازمي



جمال على عيد عترش



نايف سعد نافل العازمي



عبدالعزيز حمود مرزوق هداب



مشعل مهدي حمود العازمي



بدر سالم حسن العازمي



عادل مبارك فالح العازمي



زامل عبدالله راشد الفجي



مشعل حمد مشعان الرشيدي



علي عايد مطلق الهاجري



فايز سعود نوار مشين العازمي



سعد مبارك عامر العازمي



موسى محمد حمود العازمي



عادل حمود مطلق العازمي



سعد حمد محمد العازمي



مشعل نافل عبدالله الحضيري



مساعد فلاح سعد غريب



سعد مرزوق سعد غريب



أمين حسن علي أحمد خباز



صلاح سعود سالم العازمي



نواف فهد ناصر فهيد العازمي



فيصل مساعد محمد غريب



مساعد فليج نافع الحربي



عبدالرحمن محمد عواد العنزي



عبدالله اسماعيل فهد الراشد



سالم بدر مبارك الميع



عبيد فهد عبيد العتيبي



حسن جمال عيسى بلوشي



مشاري على عيد عترش



جراح برجس ناصر الشمري



عيسى حامد محمد العازمي



ناصر فالح حمد العازمي



أحمد مصبح سعد العازمي



فلاح خالد عوض العازمي



شبيب فهاد حمد العازمي



فيصل ابراهيم عايد الشمري



خالد بطاح سالم الدويهيس



عبدالعزيز مران رجيبان الحربي



جابر مطلق سعد العازمي



بدر هادي قضيان العازمي



بدر نبهان راشد السبيت العازمي



أنور سالم ناصر العازمي



محمد هيف راشد الصغير



محمد مجبل منصور العازمي



صلاح عبدالله عبدالهادي الجويسري



مبارك حسن عامر الجعيدي



سعود قبلان سند العتيبي



نواف محمد علوش العازمي



محمد غازي هلال العتيبي



محمد جعيثن سحلي الجوزاني



أحمد محمد فلاح جفيدان



محمد مطلق صقر الهيم



حمد حزام فالح الميع



عبدالله جمعان مطلق عوض المرتجى



هيثم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المنيس



مساعد ماطر حمود العازمي



ياسر أحمد ناصر محيسن



عبدالرحمن فالح براك العامر



طلال ناصر عيد فجري



سطام خليف لزام ضيف الله



فهد حمود حران الحربي



راشد ثلاب راشد الهاجري



مبارك راشد فالح العازمي



محمد فلاح سيف العازمي



أحمد عوينان اذعار العازمي



نايف بخيتان خلف الحبيني



نايف ناصر مجبل العازمي



يوسف معجب مرذب العتيبي



فهيد محمد حمد شنيتر



حبيب محمد ناصر المرشد



عبدالله محمد ظاهر العازمي



خالد زيد فلاح الرشيدي



حامد راشد سند العازمي



محمد مرزوق جويبر العازمي



عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان



عبدالله سالم مبارك اللميع



علي عبدالله ماضي الخميس



فهد مطر عايض العازمي



حمدان مبارك محسن العازمي



سعد محسن مجول العجمي



عادل راشد سند العازمي



حسن مبارك حامد العازمي



مبارك علي سريع العازمي



نواف بدر عليان المطيري



طلال حزام شطيط العازمي



فهد رجعان مداد القوزاني



عامر عويضة مبارك العجمي



مبارك طلق سعد العازمي



براك عيد جخيدم العازمي



سعد عبدالله غنام العتيبي



ناصر شارع محمد العجمي



إسماعيل محمد سعود العازمي



فيصل فهد سعد الغانم



خالد سعد عقيل المطيري



ناصر عبدالعزيز جاعد العتيبي



ليل شجاع طلق العتيبي



طلال فيصل عبدالعزيز العتيبي



فارس مساعد حسين سوارج



بدر ناصر مناور الحربي



فهد حمود مناور الحبيني



محمد عبدالله صالح العمير



أحمد راشد ضاهر العازمي



حمد فالح عايد العازمي



عبدالله محمد معيض العازمي



عبدالله راشد فهاد زبن العازمى



جاسم سعد زنيفر العازمي



محمد عبدالله مجبل الصويلح



بدر محمد هزاع العازمي



سعد شبيب سعد العازمي



علي مسلم عبدالله الحجيلان



فهد سعد ظاهر العازمي



محسن عبدالله عايد العازمي



فهد سعيدان مهدي العازمي