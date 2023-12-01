ناقش حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين سبل تقوية الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين الصديقين.



ووفقا لبيان من «المركزي» نشره عبر قناته على «تلغرام»، فإن الجانبين ناقشا خلال لقائهما «العرض المقدم من إحدى الشركات الإيرانية للمساهمة في بنك خاص سيتم إنشاؤه حديثا في سورية»، وتم «الاتفاق حول موضوع تبادل العملات المحلية بين البلدين لتسهيل العمليات التجارية والمالية والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات بينهما».



وتم أيضا حسب البيان «الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن الربط بين نظامي الدفع الإلكتروني للبلدين، حيث يمكن استخدام بطاقات الدفع الصادرة عن أي من الدولتين على أجهزة كلا البلدين ما يسهل العمليات التجارية والسياحية بين البلدين».



وعما تم نقاشه بين الجانبين، قال الخبير الاقتصادي علي محمد: إن البنود التي تم نقاشها والاتفاق عليها تعطي انطباعا جيدا يدعو للتفاؤل حول بدء توافر وانطلاق عمل مؤسسات مالية جديدة في سورية.



وأوضح محمد، في تصريح لموقع جريدة «الوطن»، أن موضوع التعامل بالعملات المحلية مهم جدا والأمثلة حول العالم أصبحت كثيرة منها روسيا والصين، لكن قبل الحديث عن أثرها بالنسبة لسورية، علينا النظر إلى الميزان التجاري بيننا وبين إيران، وبناء عليه نستطيع تقييم الأثر على أرض الواقع، لكنه بكل الأحوال خطوة جيدة، ولو كانت صغيرة، في نزع أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف ومواضيع القطع الأجنبي المستخدم في الاستيراد.