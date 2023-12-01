واصل تمرين تكامل/1 تدريباته من تنفيذ المرحلة الثانية (تنفيذ القوات المشاركة تدريباتها الميدانية)، في شمال غرب البلاد (الاديرع - الابرق)، بمشاركة قوات درع الجزيرة.



وتتضمن المرحلة الثانية معاضل تحاكي التحديات الممكنة في منطقة العمليات والتي تهدف الى زيادة التناغم بين القوات المشاركة ورفع مستوى جاهزيتها تمهيدا للمرحلة الثالثة والأخيرة. والجدير بالذكر ان تمرين تكامل/1 والذي سوف ينفذ على ثلاث مراحل اساسية، يأتي بعد ان نفذت قوات درع الجزيرة تمرين (مراكز قيادات بري تكامل/ 1) في المملكة العربية السعودية الشقيقة في اكتوبر 2022م.