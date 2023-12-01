أشادت عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية رابعة حسين مكي الجمعة بأهمية مشاركة الجمعية في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الاطلسي (ناتو) بالعاصمة بروكسل، مؤكدة أن الاجتماع كان «تجربة مميزة الهدف منها إيصال الصوت الاعلامي والصحافي الكويتي إلى العالم».



وقالت في تصريح لـ «كونا» أمس الخميس إن مشاركتها ممثلة عن الجمعية في اجتماع حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل تعد «تجربة جيدة ومهمة» جرى خلالها التفاعل مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية حول مختلف القضايا الملحة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأضافت الجمعة أن «المؤتمر عقد وسط ظروف صعبة يعيشها العالم لاسيما في منطقة الشرق الاوسط والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والاعتداء الهمجي للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما تسبب به في سقوط آلاف الشهداء من الأطفال والنساء».



وأوضحت أن المؤتمر كان فرصة لطرح الأسئلة على وزراء خارجية الحلف والتعرف إلى مواقف الدول من اتفاق «الهدنة الإنسانية» بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) في قطاع غزة، وكذلك ضرورة تطبيق القانون الدولي الانساني وإدخال المساعدات الانسانية العاجلة إلى القطاع.



وقالت «لكن الاجتماع ركز فقط على الحرب الدائرة بين اوكرانيا وروسيا وسبل تقديم الدعم اللوجستي والمالي لأوكرانيا» وعلاقة الحلف مع الصين إلى جانب التوتر القائم بين كوسوفو والصرب وانتشار قوات الحلف في كوسوفو وكذلك مطالبة تركيا بقبول انضمام السويد للحلف. وأكدت أن «هناك اهتماما اوروبيا بوجود ممثلين عن الصحافة الكويتية في المؤتمر» الذي يعد خطوة تحضيرية لقمة مرتقبة ستعقد بواشنطن العام المقبل، مشيرة إلى دور الصحافة الكويتية في تسليط الضوء على القضايا العربية العادلة للرأي العام باستخدام نهج وتكنولوجيا مبتكرة للوصول إلى جمهور أوسع.



وقالت «إن حلف الناو يجمع يضم دولا مهمة وفاعلة بالعالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة.. وللكويت تعاون استراتيجي مع الحلف سواء على المستوى الثنائي بين أعضاء الحلف او بشكل جماعي ضمن مبادرة اسطنبول للتعاون المنبثقة من قمة حلف الناتو التي عقدت أخيرا في واشنطن».