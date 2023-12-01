في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للقوى العاملة وسفارة الجمهورية الهندية، استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي سفير جمهورية الهند لدى البلاد د.آدرش سويكا والوفد المرافق له.



وقد استهل العتيبي حديثه، مشيدا بالعلاقات التاريخية والمميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، وأكد حرصه على بقاء هذه العلاقة الطيبة دائما بين البلدين.



وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية في الكويت، وأوضح للجانب الهندي أن سوق العمل يستقطب العمالة بما يجتاحه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته كما تبذل جهود حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود في الوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها كما تمت مناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة الهندية والسعي إلى حل المشاكل التي تواجههم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.



وأكد العتيبي الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة الهندية في مختلف القطاعات، كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك بما يتعلق بالعمالة الهندية.



بدوره، أبدى السفير د.آدرش سويكا عن امتنانه وشكره للكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص قضايا القوى العاملة الهندية في الكويت، وأعرب عن سعيهم الدائم إلى تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.



حضر اللقاء نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد.