شكل اختيار مدينة إكسبو دبي لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الحالي، محطة نوعية تتقاطع من خلالها نجاحات «إكسبو 2020 دبي»، والتزامه بمواضيع الاستدامة، مع طموحات مؤتمر «COP28» الذي يحمل آمالا كبيرة للوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المناخية التي تقلق العالم.



وتعد مدينة إكسبو دبي مركزا عالميا للابتكار والإبداع، ونموذجا لمدينة المستقبل التي تحافظ على إرث دولة الإمارات، كما كان «إكسبو 2020 دبي»، من أكثر الدورات استدامة في تاريخ إكسبو الدولي.



وتستعرض حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخرا قبيل انطلاق مؤتمر «COP28»، مبادرات دولة الإمارات في إنشاء المباني المستدامة التي تستخدم طرقا حديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ويبرز محور «المباني الصديقة للبيئة» ضمن الحملة قصص النجاح الوطنية في تشييد مبان خضراء تراعي في تصميمها وتشغيلها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويحظى ساكنوها بحياة صحية مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية.



تتيح مدينة إكسبو دبي نمط حياة أكثر استدامة في الإمارات مع أحياء مترابطة بممرات مشاة إضافة إلى بنية حضرية صديقة للبيئة تحتوي على 45000 متر مربع من الحدائق والمتنزهات، كما تحتفظ المدينة بمبادرات «إكسبو 2020 دبي» التنموية الرائدة مثل أكبر تطبيق في العالم لتقنية مايند سفير من سيمنز، ما يضمن استمرارها في وضع معايير جديدة للاستدامة والابتكار.