

أحمد مغربي



أصدرت الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية وضحة الخطيب تعميما بنقل وتعيين 6 رؤساء فرق في الشركة اعتبارا من 3 ديسمبر 2023. وجاء في التعميم: تعيين لطيفة بدر الغانم بوظيفة «رئيس فريق تخطيط القوى العاملة»، ونقل يوسف علي يوسف لوظيفة «رئيس فريق التوظيف»، نقل ريم عبدالله الشمري لوظيفة «رئيس فريق علاقات العاملين»، نقل مشعل عبدالله الرويح لوظيفة «رئيس فريق مشاريع الموارد البشرية والشريك الاستراتيجي»، نقل فاضل ميرزا عبدالله لوظيفة «رئيس فريق تكويت عقود المقاولين»، ونقل عبدالوهاب أحمد القلاف لوظيفة «منسق التدريب والتطوير الوظيفي».