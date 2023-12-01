تبحث لجنة الأحمدي خلال اجتماعها الإثنين المقبل برئاسة نصار العازمي طلب وزارة العدل تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل د6/260/10/2008) المؤرخ في 23/6/2008 بشأن إعادة تخصيص موقع لمحكمة الأسرة بمحافظة الأحمدي في العقيلة.



وتضمن جدول الأعمال التالي: طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 9 أحواض فقط و5 قنوات مائية و4 وصلات ربط لتجميع وتصريف مياه الأمطار بين منطقة الوفرة ومنطقة قرادان والحفيرة والفوار لحماية منطقة الخيران. كما تضمن طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد ومواقف السيارات/ مبارك عبدالله الدبوس في منطقة الفحيحيل قطاع 12.