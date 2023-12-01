تواجد البنك التجاري من خلال جناح له في الجامعة الأسترالية على مدى أسبوع، حيث تم تعريف الطلبة والطالبات بمزايا حساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.



ومن المزايا المتنوعة أنه يحصل الطالب على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة «أولى» للوقود والتأهل للدخول السحب الشهري لـ 3 فائزين بجائزة قيمتها 200 دينار لكل فائز، وهذا العرض مخصص للطلبة الشباب الذين يقومون بتحويل مكافأتهم الطلابية للبنك التجاري مع تطبيق الشروط والأحكام.



واستقبل فريق المبيعات والتسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد طلبة وطالبات الجامعة للإجابة عن استفساراتهم حول مزايا حساب «YOU» والفعاليات التي ينظمها البنك لأصحاب هذا الحساب، وذلك في لقاء مباشر بين فريق التسويق والطلبة، حيث قدم البنك هدايا للطلبة الراغبين في فتح الحساب.



وتم تصميم حساب «YOU» ليناسب نمط حياة الطلبة والشباب من عمر 15 وحتى 24 سنة، حيث يتيح لهم الفرصة للاستفادة من ميزات عديدة وعروض ترويجية مستمرة على مدار العام عند فتحهم الحساب بالإضافة إلى العديد من الخصومات منها خصم 50% لدى سينما فوكس طوال أيام الأسبوع في مجمع الأفنيوز وغيرها الكثير، وذلك ضمن برنامج التجاري لمكافأة عملائه خاصة فئة الشباب.



وللحصول على المزيد من المعلومات عن حساب الشباب «YOU» والخدمات المصرفية الأخرى التي يوفرها البنك التجاري الكويتي لعملائه، يمكن التواصل مع البنك عبر القنوات الإلكترونية والرقمية على مدار الساعة من خلال خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك التجاري على الهواتف الذكية CBK Mobile، والتواصل عبر خدمة الواتساب على رقم 888225-1 أو زيارة أقرب فرع للتجاري وسيكون موظفو البنك في خدمتكم وعلى استعداد تام للرد على كل استفساراتكم.