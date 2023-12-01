تطلق الجمعية الكويتية للإغاثة اليوم الجمعة حملة شعبية تحت شعار «سفينة غزة» وبحمولة 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي. وقال نائب المدير العام للجمعية والمشرف العام على الحملة عمر الثويني لـ«كونا» إن الحملة تأتي تأكيدا على القيم الإنسانية الكويتية وتجسيدا لمفاهيم التضامن والأخوة الإسلامية والعربية بين الشعبين الكويتي والفلسطيني. وأوضح الثويني أن الحملة تستهدف جمع 800 ألف دينار كويتي نحو 2.6 مليون دولار والتي ستسهم في دعم وإغاثة أهل القطاع الجرحى والنازحين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إضافة الى تقديم الدعم للمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.



ولفت إلى أن «سفينة غزة» ستنطلق من الموانئ التركية نحو ميناء العريش المصري قبيل منتصف ديسمبر المقبل وتهدف إلى إلى سد النقص الحاد في عدد من القطاعات الإغاثية لدى الأشقاء في غزة وعلى رأسها المساعدات الطبية والمواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية.



وأشار إلى أن حملة السفينة تأتي استكمالا للحملة الشعبية السابقة «فزعة لفلسطين» التي كللت بإيصال غالبية المساعدات الكويتية إلى داخل قطاع غزة.