عبدالكريم أحمد



في أغرب قضية طلاق لعام 2023، رفضت محكمة الأسرة طلب زوجة تطليقها استنادا إلى أقوالها بأن زوجها مدمن لعبة البلاي ستيشن بشكل مبالغ فيه، بحيث إنه جعل كل وقته لهذه اللعبة سواء كان في المنزل أو بالديوانية مع أصحابه، ورفضت المحكمة طلب الزوجة.



وقد حضرت دفاع الزوج، المحامية حوراء الحبيب أمام المحكمة وترافعت شفاهة، مؤكدة أن الطلاق يتم في القضايا عندما يكون هناك سبب يستحيل معه إكمال الحياة الزوجية. وأضافت الحبيب: نحن مع الانفصال إذا كانت فيه مصلحة للطرفين، لكن موكلي يرغب في إكمال حياته الزوجية والعذر الذي استندت إليه زوجة موكلي لا يرقى عقلا ولا منطقا لأن يكون سببا للانفصال. وأكدت المحكمة بعد رفضها الدعوى المرفوعة من الزوجة، ان ما تقدمت به من سبب لم يكن مقنعا للانفصال، وبالتالي اتجهت المحكمة إلى قبول طلب الزوج ورغبته في إكمال حياته الزوجية مع شريكة حياته التي اتضح أنه وفر لها متطلبات الحياة.