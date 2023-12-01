يعقوب العوضي



توج فريق نادي سلوى الصباح بلقب كأس السوبر للكرة الطائرة للموسم الجاري بعد فوزه على سيدات نادي الفتاة 3-0 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بينهما مساء أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي بضاحية صباح السالم، وجاءت نتائج الاشواط كالتالي (25-19،25-22،25-16).



وعقب المباراة قام رئيس الاتحاد د. جابر المري وامين السر المساعد نايف الخميلي وعضو مجلس الإدارة نايف الفيلكاوي بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للمتوجين. وأشاد المري بالجهود المبذولة من الفرق النسائية في سبيل تطوير جميع الألعاب الرياضية لاسيما الكرة الطائرة، كما أثنى على جهود جميع من ساهم في نجاح المشاركات النسائية المحلية بالبطولات المختلفة، مؤكدا أن سيدات الكويت يستطعن تمثيل الكرة الطائرة بالصورة المطلوبة، وأن يعكسن مستوى فنيا جيدا للعبة محليا ودوليا في المستقبل.



«الفتاة» يتوّج بلقب «الاتحاد للكاراتيه»

من جهة اخرى، توج نادي الفتاة الرياضي بلقب بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه للفتيات للموسم الرياضي المحلي (2023-2024) التي نظمها الاتحاد الكويتي للعبة واختتمت مساء الأربعاء بعد 3 أيام من المنافسات وسط مشاركة نحو 150 لاعبة من 15 ناديا وأكاديمية متخصصة باللعبة.



وتمكن «الفتاة» من حسم البطولة التي أقيمت بصالة الاتحاد بنادي السالمية وشملت فئات البراعم والأشبال والشباب والعمومي بعد أن جمع 36 نقطة بفارق كبير عن نادي العيون للفتيات الذي تحصل على 9 نقاط متقدما على نادي الكويت الذي احتل المركز الثالث بذات الرصيد بعد أن فاز بمراكز أول أكثر من نادي الكويت.