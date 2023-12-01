آلاء خليفة



بحثت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح، وبحضور رئيس المكتب الثقافي في واشنطن دي سي د.نايف الشمري، مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت لشؤون الفروع عبدالرحمن القعيط، عددا من الموضوعات الخاصة بالشأن الطلابي ومدى اهمية طلبة وطالبات الولايات المتحدة الأميركية لدى السفارة والمكتب الثقافي.



وأبدت السفيرة والمكتب الثقافي رغبتهم لمشاركة جميع القوائم الطلابية في مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية القادم وضمان جودة ونزاهة العملية الانتخابية للانتخابات الطلابية.



في هذا الصدد، ثمنت السفيرة الزين الصباح جهود الهيئة التنفيذية وسعيهم واستشعارهم مسؤولياتهم فيما يخص الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية، موضحة أهمية وضع واعتماد خطة اصلاحية بإشراك جميع الجهات ذات الصلة.