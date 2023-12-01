أكد رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد العبدالجليل اليوم الجمعة أهمية المشاركة في فعاليات النسخة الـ 13 لمهرجان (كتارا) للمحامل التقليدية في العاصمة القطرية (الدوحة).



وقال العبدالجليل في تصريح لـ (كونا) إنها ليست المشاركة الأولى للجمعية في المهرجان، بل عادة ما تشارك فيه «لأهميته في عرض الموروث البحري»، مشيرا إلى أن الجمعية تهدف إلى الاهتمام بالتراث البحري وتراث البادية والحرف اليدوية القديمة.



وأضاف أن الجمعية تشارك في المهرجان الذي يسلط الضوء على التراث البحري وكل ما يتعلق به للحفاظ على هذا الموروث المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن المهرجان الذي انطلقت أعماله الثلاثاء الماضي وتختتم غدا السبت يحظى بحضور عدد كبير من الزوار من مختلف الجنسيات.



كما بين أن الجمعية شاركت في عرض كل ما يتعلق بالتراث البحري والمهن البحرية المصاحبة للموروث البحري لتعريف الزوار بها، لاسيما أن الجمعية لديها العديد من «القلاليف» و«الاستاذية» الذين لديهم القدرة على صناعة السفن إضافة إلى عرض الصناديق الخشبية (بشتخته) لوضع اللؤلؤة والمعدات الخاصة بها وحرفة «الخواص».



وأعرب العبدالجليل عن سعادته بالمشاركة في المهرجان وعرض الموروث البحري الكويتي للزوار ورواد شاطئ (كتارا) في قطر إضافة إلى التعرف على الموروث البحري الخليجي وغيره من الدول المشاركة خاصة أن هناك دولا أخرى مشاركة في المهرجان من غير الدول الخليجية مثل الهند وتنزانيا.



وأعرب العبدالجليل عن الشكر والتقدير للقائمين على مهرجان (كتارا) للمحامل التقليدية الذي يسهم في حفظ الموروث الشعبي لسكان دول مجلس التعاون الخليجي وعرضه للزوار والسياح حتى تتم المحافظة عليه وحفظه من الاندثار.



يذكر أن 12 دولة من بينها الكويت تشارك في المهرجان المرتبط بالتراث البحري العريق والمهن البحرية القديمة كصيد الأسماك وبناء السفن ورحلات الغوص للبحث عن اللؤلؤ.