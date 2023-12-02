السفير علي الذايدي: فخورون بتزامن هذه الأعياد مع استضافة الإمارات مؤتمر المناخ «كوب 28» وما يعكسه من طموح متنام وثقة المجتمع الدولي بها



تحتفي الإمارات العربية المتحدة الشقيقة غدا السبت بالذكرى الـ 52 لعيدها الوطني وهي مناسبة تحمل في طياتها الكثير من الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدى الخمسة عقود الماضية.



وتعتبر دولة الإمارات نموذجا رائدا في التنمية والتقدم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب استمرارها في الابتكار والتطور ساعية إلى تحقيق رؤيتها 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء ما يجعلها واحدة من أفضل دول العالم.



ومن أهم الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهي تواصل نهضتها بإرادة أبنائها القوية وعزيمتهم الصادقة في مجال استكشاف الكواكب بدءا من وصول مسبار الأمل الإماراتي لتصبح خامس دولة ترتاد الفضاء لهذه المهمة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوڤييتي السابق وأوروبا والهند.



كما حققت الإمارات العديد من الإنجازات تمثلت من خلال تشغيلها لأول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وهي محطات (براكة للطاقة النووية السلمية) التي تشكل أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة.



ودأبت الإمارات أيضا على تعزيز قطاعها السياحي، إذ أصبح القطاع ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المحلي وقد أطلقت الدولة استراتيجية وطنية للسياحة 2030 بهدف رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة.



وفي هذا اليوم من المتوقع أن تقام العديد من الفعاليات والاحتفاليات التي تشمل العروض الجوية والألعاب النارية والعروض الفنية والثقافية بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية والثقافية التي تعكس تراث وثقافة الإمارات.



وبالتزامن مع هذه المناسبة الوطنية، أكد سفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال الغنيم لـ (كونا) اليوم الجمعة أن هذه المناسبة الوطنية تجسد الوحدة والتلاحم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة الكويتية - الإماراتية وصولا لتعزيز العلاقات في جميع الجوانب لمصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.



وأعرب السفير الغنيم عن امتنانه لعمق العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرا إلى الجهود المشتركة المبذولة لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.



وهنأ القيادة الإماراتية وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 معربا عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على الإمارات العربية المتحدة الرخاء والازدهار، وأن يحفظها ويحميها ويديم على شعبها السعادة والاستقرار.



من جانبه، هنأ القنصل العام للكويت في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي في تصريح مماثل لـ (كونا) دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بعيدها الوطني الـ 52 مستذكرا بكل اعتزاز الإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققتها الدولة على الصعد كافة، وفي مختلف الميادين، لاسيما النواحي الاقتصادية والعلمية والثقافية بما عزز من مكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأضاف الذايدي «وإننا فخورون بأن تتزامن هذه الأعياد مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ (كوب 28) الذي يجسد الطموح المتنامي كدولة رائدة ويعكس ثقة المجتمع الدولي بها».



وأشاد بالروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت ودولة الإمارات التي شهدت محطات بارزة من التميز أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدما سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين الشقيقين.



ولفت الذايدي إلى أن الأحداث العظيمة والمؤازرة في أوقات الشدة والرخاء أثبتت عمق وصلابة هذه العلاقة وفي الوقت الذي نشارك فيه الأشقاء في الإمارات أفراحها الوطنية ندعو الله أن يديم عز الإمارات ورفعتها وازدهارها ونهضتها المباركة.



يذكر أنه بهذه المناسبة يظهر الشعب الإماراتي تقديره واحترامه لتاريخه وثقافته وقيمه الوطنية، ما يجعل اليوم الوطني الإماراتي مناسبة للتفكير في التحديات والنجاحات التي شهدتها الدولة على مدى الخمسين عاما الماضية وما زالت تشهدها.