أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية «والذاكرات».

وجاء في القرار:



مادة 1



تشهر جمعية «والذاكرات» وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.





ملخص النظام الأساسي للجمعية



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية والذاكرات) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية إلى:

المساهمة في التنمية الثقافية والتطوعية والاجتماعية واحترام القيم الدينية والوطنية، نشر فضائل الأخلاق وتوعية فئات المجتمع بالقضايا المجتمعية والإنسانية والدينية والوطنية، تحفيظ القرآن والسنة النبوية الشريفة مع العناية والتشجيع المستمر، نشر وتعليم العلم الشرعي والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، العناية والحرص على نشر بيئة قيمة فعالة، إحياء السنة ونشرها والتحذير من البدع وإماتتها بالمجتمع، تكوين البيئات الجاذبة من مختلف فئات الأعمار والمساهمة في تطوير الطاقات الابداعية، تقديم برامج اجتماعية مختلفة لجميع فئات المجتمع.

الأعضاء المؤسسون:



٭ مستورة مبارك عايد العجمي

٭ مريم اعجمي شريدة الديحاني

٭ أسيل علي العبدي المطيري

٭ نورة علي العبدي المطيري

٭ أفنان علي العبدي المطيري

٭ إيمان محمد سعد العجمي

٭ عمشة مبارك عايد العجمي

٭ بتلا عبدالله ثامر العجمي

٭ هاجر فايد فؤاد الرشيدي

٭ نورة هلال فهد الديحاني

٭ ألطاف هلال فهد الديحاني

٭ ذهبية عوض سرور

٭ عائشة عبدالله سعود المطيري

٭ دلال محمد سعد العجمي

٭ منيرة محمد سعد العجمي

٭ غدير سعد سعيد الخثيه المطيري

٭ عائشة حشان مانع العجمي

٭ نوف مشعل محمد مطلق الدغيم

٭ منال محمد سعد العجمي

٭ ريم عيفان عبدالله العيفان

٭ منيرة عبدالهادي فلاح الراجحي

٭ وسمية علي مبارك العازمي

٭ منيرة عيفان عبدالله العيفان

٭ وسمية حمد صنيتان المطيري

٭ الجازي منصور محسن العجمي

٭ تهاني حمدان محيا الديحاني

٭ وضحة سفر حمد العجمي

٭ ثناء أدهم السقاف

٭ غالية سعود غازي المطيري

٭ نادية رجا فلاح المويزري

٭ جواهر عبدالله سعد الربعي

٭ نجاح براك ناصر النون

٭ بدرية مهيض عليان العتيبي

٭ وسمية محمد سعد فلاح

٭ فاطمة محمد سعد غريب

٭ سارة إبراهيم غزاي العتيبي

٭ رفعة هلال فهد الديحاني

٭ جميلة رماح نهار أبا الخيل المطيري

٭ حنان مسفر حمد العجمي

٭ خزنة مزين دعسان المطيري

٭ نورة سلطان مترك العتيبي

٭ مضاوي قطيم عيد المطيري

٭ مريم حمدان سعود عميد الدغيم

٭ وسمية سعد نمشان النمشان

٭ منى عبدالستار عجمي عبدالله

٭ مواهب حمد الصنيتان المطيري

٭ عنود عبداللطيف اعجيمان العجيمان

٭ لطفية بداح فريج المطيري

٭ بدرية سليمان عبدالرحمن الجارالله

٭ داليا صالح محمد المطيري

٭ هديل خالد سعود لذيذ العنزي

٭ فاطمة أحمد قاطع العنزي

٭ دانة عبداللطيف اعجيمان العجيمان

٭ سارة حمدان سعود عميد الدغيم

٭ بيون عايض ظافر العجمي

٭ الشقحا عمير عجاج العازمي

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.