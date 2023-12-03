يواصل الذهب في سورية تحطيم الأرقام القياسية متأثرا بأسعاره عالميا التي وصلت إلى 2073 دولارا.



وبحسب ما نشرت جمعية الصاغة بدمشق عبر حسابها على «فيسبوك» أمس، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 815 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر الغرام منه عيار 18 إلى 698517 ألف ليرة.



أما الأونصة الذهبية السورية من عيار 995 فقد تجاوزت الـ 30 مليون بـ 200 ألف ليرة، كما تجاوزت الليرة الذهبية عيار 21 الـ 6 ملايين بـ 825 ألف ليرة.



ومنذ بداية العام الحالي تضاعفت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة تجاوزت الـ 100%، حيث بدأ سعره الرسمي ثاني أيام العام 2023 بـ 325 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.