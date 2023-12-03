يحيى حميدان



دخل لاعب فريق الكرة بنادي الكويت، عمرو عبدالفتاح «عموري»، في حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك لمباراة القمة اليوم أمام العربي ضمن الجولة الثامنة من دوري «زين» الممتاز بعد اكتمال جاهزيته.



وخضع «عموري» لتأهيل مكثف في الفترة الأخيرة خلال فترة غيابه لمدة شهرين بسبب الإصابة، وتواجد في المباريات الأخيرة في المدرج وسيكون اليوم متاحا بنسبة 100% بعد حصوله على التأكيدات الطبية اللازمة.



وتبدو صفوف «الأبيض» مكتملة في لقاء «الأخضر» اليوم دون غيابات جديدة. وركز المدرب بونياك على الجوانب الفنية الخاصة باللقاء المهم، مع تخفيف الأحمال البدنية بسبب ضغط المباريات الكبير الذي يمر به اللاعبون سواء مع النادي أو المنتخبات الوطنية المختلفة، وهو الأمر الذي حرم رضا هاني من المشاركة أمام الكهرباء العراقي في كأس الاتحاد الآسيوي بسبب معاناته من الإرهاق.