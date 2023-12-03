

عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب القادسية محمد إبراهيم أهمية الاستفادة من الأخطاء التي كاد يدفع الفريق ثمنها، في مواجهة الفحيحيل بثمن نهائي كأس سمو ولي العهد أول من أمس، مشيدا بالجهد الكبير للحارس علي جراغ، الذي كان «كلمة السر في صعود الفريق».



وقال ان لاعبي فريقه صعبوا مهمتهم وأضاعوا فرصة تعزيز التقدم في الشوط الأول. وكان القادسية قد نجح في تجاوز الفحيحيل بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).



وقال ابراهيم: «نجحنا في تسجيل هدف مبكر، وكانت الفرصة متاحة لتعزيز التقدم، إلا أن إضاعة الفرص وغياب الاستحواذ منحا الفحيحيل فرصة العودة». وأضاف: «الفحيحيل قدم مستوى مميزا، وكان ندا قويا، رغم النقص العددي، وهو ما يحسب للاعبين والجهاز الفني». من جانبه، أكد مدرب الفحيحيل السوري فراس الخطيب أن الخسارة أمام القادسية غير مستحقة، ولا تعبر عن مجريات اللقاء. وقال: «لاعبو الفحيحيل قدموا أداء مميزا رغم النقص العددي لمدة 80 دقيقة منذ طرد الإيفواري روبن»، مضيفا: «مجريات اللقاء وحالة النقص العددي، أجبرتني على تبديل الرسم الخططي لأكثر من 3 مرات».



وأعرب الخطيب عن رضاه بأداء فريقه، لافتا إلى أنه يتطلع لنقل مستوى «الأشاوس» في مواجهة القادسية، إلى مباريات الدوري.



جدير بالذكر أن القادسية سيواجه الفائز من الساحل وخيطان، في ربع نهائي البطولة.