

عبدالعزيز جاسم



يشهد مقر اللجنة الأولمبية الكويتية بمنطقة جابر الأحمد في السابعة مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية للجنة، وذلك لانتخاب مجلس ادارة جديد عن الدورة 2023-2027.



ومن المقرر ان تزكي الجمعية العمومية مرشح اتحاد التايكوندو الرئيس الحالي للجنة الاولمبية الشيخ فهد الناصر رئيسا للجنة، فيما ستزكي ايضا مرشح اتحاد كرة السلة الشيخ مبارك فيصل النواف لمنصب نائب رئيس اللجنة، ومرشح اتحاد السباحة امين السر الحالي للجنة الاولمبية حسين المسلم لنفس المنصب. الى ذلك، ستختار اللجنة الاولمبية 6 مرشحين من بين 7 خلال اجتماع الجمعية العمومية وهم: الشيخ جابر ثامر الأحمد مرشح اتحاد كرة القدم، وعلي المري مرشح نادي الريشة، ونائل العوضي مرشح نادي الدراجات الهوائية، ومساعد العجيل مرشح النادي البحري، وغازي الجريوي مرشح اتحاد الفروسية، وعلي الدبوس مرشح اتحاد كرة اليد، وعبدالعزيز الزيد مرشح نادي الترايلثون.