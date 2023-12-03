بشرى شعبان



أعرب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري عن سعادته بإقرار بعض التعديلات على قانون 8/2010 للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا الى ان الكويت، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، أولت اهتماما كبيرا ورعاية شاملة بذوي الإعاقة والذي جاء فيه بعض التعديلات التي تسهل وتدعم من يرعى المعاق والمعاق بذاته التي تؤمن لهم حياة كريمة.



وقال الحميدي ان الادارات المعنية إدارة الأنشطة والاعلام بدور الرعاية التابعة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ودور الرعاية وإدارة التأهيل المهني التابعة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة تحتفل كعادتها السنوية باليوم العالمي لذوي الإعاقة بمعرض «أنا موهوب» الذي سيقام بمجمع «الأفنيوز» في 7 الجاري الى جانب تنظيم يوم مفتوح لنزلاء دور الرعاية الصباحية وغيرها من الأنشطة والفعاليات وورش عمل في هذا الشهر.



وأكد المطيري أن هدف الفعاليات هو التركيز على أهمية دور المعاق وإبراز مهاراته وقدراته ودمجهم بالمجتمع والتعرف على مخرجات الدمج وتفعيلها وتوظيفها في تنمية المجتمع والرفع من شأنهم اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ومجتمعيا.



من جانب آخر، أوضح نائب مدير عام للخدمات التعلمية والتأهيلية والمتحدث الرسمي للهيئة مبارك البداح أن الكويت تعد من أولى الدول التي أولت اهتماما بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي، موضحا أن تلك الرعاية تجلت منذ الخمسينيات القرن الماضي بإنشاء وتأسيس المرافق التي تخدم ذوي الإعاقة من مدارس وجمعيات نفع عام متخصصة بذوي الإعاقة إلى جانب صدور قوانين وتشريعات تكفل حياة كريمة لهم.