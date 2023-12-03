بحضور ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، استعرض الصندوق الكويتي للتنمية مشاريعه الممولة في مجال المحافظة على البيئة في جناح الكويت المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، المنعقد في «إكسبو دبي» بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. وقال الصندوق الكويتي، في بيان إن الشيخ سالم العبدالله زار جناح الكويت في المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته 30 نوفمبر وتستمر حتى 12 الجاري، والذي يضم العديد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا البيئة والتنمية والمناخ والاستدامة.



وبين أن مشاركته في مثل هذا الحدث العالمي تأتي بهدف تسليط الضوء على دوره عبر مساهمته التنموية في دعم تنفيذ المشاريع التي تسعى الى المحافظة على البيئة وتخفيف الانبعاثات الضارة وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية. وأضاف البيان ان الصندوق يولي اهتماما بالقطاع البيئي الذي يمثل إحدى أولويات عمله في المرحلة الحالية، مضيفا أن الدورة الـ 28 للمؤتمر تناقش عدة موضوعات بما في ذلك تحقيق هدف عالمي بشأن التمويل لدعم جهود الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، وتسريع الانتقال الطاقي والعادل، وسد الفجوة الكبيرة في الانبعاثات.



وفي هذا السياق، أكد مدير عام الصندوق الكويتي بالوكالة وليد البحر حرص الصندوق على تشجيع الدول على تنفيذ المشاريع التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وكذلك مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا الى أن مثل تلك المشاريع تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تشكل خطوة أخرى في سبيل تحقيق الأهداف الألفية. وذكر البحر ان الصندوق الكويتي قد ساهم في العام الماضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في تمويل مشروع التكييف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة بين حدود الكويت والعراق الذي يهدف إلى تقليل من فرص حدوث العواصف. وأشار البحر إلى أن تكلفة هذا المشروع البيئي الضخم وصلت الى نحو 12.9 مليون دولار موفرا بيئة أكثر أمانا ومردودا إيجابيا صحيا واقتصاديا على الأجيال الحالية والقادمة، مؤكدا ان مشاريع الطاقة النظيفة ذات الأثر المحدود على البيئة والتي يشجعها الصندوق كمحطات توليد الكهرباء الحرارية الجديدة وتطوير ورفع كفاءة المحطات القائمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.