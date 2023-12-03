أكد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله التزام الكويت بتنفيذ كل التزاماتها الدولية الخاصة بالتغير المناخي. وأعرب الشيخ سالم العبدالله لـ(كونا) خلال زيارته جناح الكويت في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي عن تشرفه بتمثيل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، في افتتاح هذا المؤتمر الذي يعقد سنويا، ويعاد فيه تسليط الضوء على أهمية موضع المناخ ومعالجة المخاطر التي تنشأ عن التغير المناخي، كما أنه مناسبة سنوية مهمة لقياس مدى وفاء الدول بالتزاماتها بالاتفاقيات المتعلقة بالمناخ.وقال الشيخ سالم العبدالله إن لدى الكويت التزاما واضحا وصريحا يتمثل بالحياد الكربوني في القطاع النفطي في عام 2050 وعلى مستوى الدولة ككل في عام 2060 مبينا أن هذه الأهداف أعلن عنها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في المؤتمر السابق في شرم الشيخ (كوب 27)، ونحن في الكويت ككل ماضون باتجاه تحقيق هذه الأهداف ونسير على الطريق الصحيح.



ولفت في هذا الشأن إلى الأهمية القصوى التي ينطوي عليها موضوع المناخ، وأن المسؤولية جماعية وتقع على عاتق الجميع في العالم للحفاظ على هذا الكوكب، وأن نفكر في الأجيال القادمة ونمنحهم كوكبا نظيفا بيئيا لضمان استمرار البشرية، وكل دولة عليها التزامات ومسؤوليات لتحقيق هذه الأهداف.



وعبر عن الفخر بجناح الكويت في (كوب 28) لأنه يبرز نشاط الكويت وعملها إزاء تحدي التغير المناخي، وتعبر عن ذلك الجهات والأجهزة المشاركة في الجناح التي تقدم للزوار أن الكويت جادة في هذا الموضوع وأن الجميع في الكويت متضامنون ويعملون معا لمكافحة التغير المناخي والوفاء بالالتزامات الدولية للكويت بهذا الشأن.