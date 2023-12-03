بالفيديو .. " الخدمة المدنية ": مستمرون في تسجيل المواطنين في كل التخصصات والمؤهلات حتى 15 الجاري .. ونستعد لإعلان دفعات جديدة من المرشحين

نحرص على حضور أصحاب المعاملات أو من ينوب عنهم بتوكيل حفظاً لخصوصية المعلومات





مريم بندق



أكد مصدر في تصريحات لـ «الأنباء» استمرار شرط حصول المواطنين على موعد من تطبيق سهل شرط لمقابلة القياديين في ديوان الخدمة المدنية، وأن الدخول إلى صالة استقبال المراجعين متاح للجميع، موضحا أن التعاون مع موظفي الاستقبال ومسؤولي صالة المراجعين هدفه تقديم خدمة أفضل، ومشيرا إلى أنه يجب على صاحب المعاملة أو الاستفسار أن يكون هو نفسه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بالدرجة الأولى أو بتوكيل وذلك للمصلحة العامة حفظا لمعلومات وخصوصية الأفراد، مجددا القول إن تطبيق الدوام المرن على موظفي الديوان يبدأ اليوم الأحد.



هذا، وقالت مصادر لـ «الأنباء»، إن الديوان نفذ ترشيح بعض «ذوي الهمم» للتوظيف بشكل فوري وفي الجهة الحكومية التي يتم اختيارها من جانبهم، بعد إصلاح الأنظمة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وإعادة الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية، وتمكنه من الاستدلال على صحة بيانات المتقدمين منهم للتوظيف.



وفي سياق متصل، أعلن الديوان استمرار تسجيل الباحثين ‏عن عمل حتى 15 الجاري، ولكل التخصصات والمؤهلات عن طريق موقعنا:



portal.csc.gov، مؤكدا أن الجهات الحكومية تزوده بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل المسجلين، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.

ترشيح أصحاب الهمم للتوظيف فوراً بعد إعادة ربط أنظمة "ذوي الإعاقة" آليا مع "الديوان"

قالت مصادر لـ " الأنباء"، إن ديوان الخدمة المدنية نفذ ترشيح بعض "ذوي الهمم" للتوظيف بشكل فوري وفي الجهة الحكومية التي يتم اختيارها من جانبهم، بعد إصلاح الأنظمة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وإعادة الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية، وتمكنه من الاستدلال على صحة بيانات المتقدمين منهم للتوظيف.

"الديوان" : دخول صالة الاستقبال متاح للجميع .. واستمرار اشتراط موعد"سهل"لمقابلة القياديين .. و تطبيق الدوام المرن صباح غد الأحد

أكد مصدر في تصريحات لـ "الأنباء" استمرار شرط حصول المواطنين على موعد من تطبيق سهل شرط لمقابلة القياديين في ديوان الخدمة المدنية ، وأن الدخول إلى صالة استقبال المراجعين متاح للجميع ، موضحا أن التعاون مع موظفي الاستقبال ومسؤولي صالة المراجعين هدفه تقديم خدمة أفضل ، ومشيرا إلى أنه يجب على صاحب المعاملة أو الاستفسار أن يكون هو نفسه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بالدرجة الأولى أو بتوكيل وذلك للمصلحه العامة حفظا لمعلومات الأفراد، مجددا القول ان تطبيق الدوام المرن على موظفي الديوان يبدأ صباح غد الأحد.

بالفيديو .. " الديوان ": خطوات تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل في كل التخصصات والمؤهلات اعتباراً من اليوم حتى 15 الجاري





أعلن ديوان الخدمة المدنية بدء تسجيل الباحثين ‏عن عمل للفترة ال 85 اعتبارا من اليوم الجمعة ‏ويستمر إلى يوم الجمعة الموافق 15 الجاري ، ⁩و لكل التخصصات والمؤهلات عن طريق موقعنا: portal.csc.gov.



وأكد الديوان ، انه مستمر في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية لتزويده بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل المسجلين ، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين.