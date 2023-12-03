أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس مقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي في سورية، مشيرا الى أنهما كانا يؤديان «مهمة استشارية».



وأورد الموقع الإلكتروني للحرس «سباه نيوز»، أن محمد علي عطائي شورجه وبناه تقي زاده قتلا «أثناء أدائهما مهمة استشارية لصالح جبهة المقاومة الإسلامية السورية»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة مقاتلين موالين لإيران قتلوا بغارات إسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله اللبناني قرب دمشق صباح أمس.



وذكر المرصد أن «مقاتلين سوريين يعملان مع حزب الله ومقاتلين أجنبيين مواليين لإيران قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحزب الله قرب السيدة زينب» جنوب دمشق.



وأوضح المرصد أن الأجنبيين قضيا متأثرين بإصاباتها، كما أشار إلى إصابة خمسة مقاتلين آخرين.



وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات فجر أمس في محيط دمشق، وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» في محيط دمشق بأنه سمع دوي انفجارات.



وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».