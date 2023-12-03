عدد فروع بيع أسطوانات الغاز يبلغ 76 فرعاً تغطي كل مناطق الكويت



أحمد مغربي



كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» عن أن حجم استهلاك السوق المحلي لاسطوانات غاز الطبخ في المنازل شهد زيادة بنحو 4.3%، إذ بلغ 15.61 مليون اسطوانة خلال السنة المالية 2022/2023، مقارنة بـ 14.96 مليون اسطوانة غاز خلال السنة المالية المقارنة 2021/2022.



ووفقا للبيانات فإن استهلاك الكويت يوميا من اسطوانات الغاز يبلغ 42.76 ألف اسطوانة يوميا، لتغطي احتياجات المنازل، وجاءت تلك الزيادة مع التوسع العمراني الذي تشهده البلاد في المدن الإسكانية الجديدة، وزيادة عدد السكان الذي وصل إلى 4.6 ملايين نسمة.



وأظهرت البيانات ان معدل إنتاج مصنعي تعبئة أسطوانات الغاز المسال في منطقتي الشعيبة وأم العيش بلغ نحو 16.506 مليون أسطوانة مختلفة الأحجام للعام المالي 2022/ 2023، في حين بلغ معدل توزيع أسطوانات الغاز المستخدمة في المنازل حجم 12 كغم نحو 15.610 مليون أسطوانة.

وذكرت أن عدد أفرع بيع اسطوانات الغاز يبلغ 76 فرعا تغطي كل مناطق الكويت. ويوجد لدى شركة ناقلات النفط الكويتية مصنعا غاز لتعبئة اسطوانات غاز الطبخ، يتمثلان في مصنع الشعيبة وأم العيش، ويغطي مصنع أم العيش الجديد احتياجات المنطقة الشمالية للكويت والمدن الجديدة في إطار التوسع العمراني في المناطق الشمالية للكويت تماشيا مع الخطة الإسكانية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كما أن المشروع يحتضن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تعبئة أسطوانات الغاز المسال، حيث يتم استخدام تقنية (فلكس سبيد) في مراكز التعبئة بحيث يمكن التحكم بالطاقة الإنتاجية لمراكز التعبئة عن طريق زيادة أو تخفيض السرعة الخاصة بمركز الإنتاج بما يتناسب مع الطلب على الغاز المسال في السوق المحلي.

ويتضمن المشروع 6 خزانات مدفونة ذات مستويات عالية من الكفاءة، حيث توفر أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، كما يشتمل على ورش لأعمال الصيانة ومبان إدارية وأسطول لنقل الغاز.



من جهة ثانية، تعتزم «ناقلات النفط» انحاز مشروع خاص بتصميم وبناء ورشة عمل لإعادة تأهيل الأسطوانات حجم 12 كغم و25 كغم وورشة لصبغ الأقفال في مصنع تعبئة الغاز المسال في منطقة الشعيبة بتكلفة معتمدة بلغت 630 ألف دينار، وذلك بحلول شهر يونيو 2024 بدلا من شهر مارس 2023.