

أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية لـ «الأنباء»، أن شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصة تقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع والأنشطة المرتبطة لبرنامج إعادة تأهيل البيئة الخاص بلجنة الأمم المتحدة، وذلك بقيمة 127.86 مليون دولار، على «وورلي للاستشارات الهندسية العالمية».



وقالت المصادر إن شركة وورلي للاستشارات جاءت كصاحبة العطاء الوحيد المطابق للشروط والمواصفات.



وذكرت المصادر أنه تم تقدير مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي الغاشم بما يقارب 114 كيلومترا مربعا وبكميات تعادل 26 مليون متر مكعب، وقامت شركة نفط الكويت بإبرام 8 عقود خلال الفترة من 2021 حتى 2023 في جنوب وشمال الكويت، وهي عبارة عن حفر ونقل ومعالجة 4 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة سيتم تنفيذها عبر عقدين في شمال الكويت وأخرى في الجنوب، وتشمل 17.34 مليون متر مكعب من التربة الملوثة موزعة على 6 عقود، وتعتبر هذه المشاريع من أكبر المشاريع في مجال معالجة التربة في العالم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك المشاريع بحلول 2028.