ليس سرا أن المال يسهم في تقليل التوتر لدى الأشخاص وتحسين سعادتهم بشكل عام، حيث أظهرت الدراسات أن ارتفاع الدخل يرتبط بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة، ويميل الأميركيون تحديدا إلى الموافقة على ذلك، حيث يقول 6 من كل 10 أشخاص إن المال يمكن أن يشتري السعادة، وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة «إمباور» للخدمات المالية. وكشفت الدراسة، بحسب تقرير لـ CNBC الأميركية، اطلعت عليه «العربية Business»، عن مقدار المال الذي يتطلبه الإنسان للشعور بالسعادة، حيث قال الأميركيون إن الأمر يتطلب ثروة صافية تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار في المتوسط.



ومع ذلك، يقول جيل الألفية إنهم بحاجة إلى ثروة صافية تبلغ حوالي 1.7 مليون دولار ليكونوا سعداء، فيما سيحتاج جيل X إلى حوالي 1.2 مليون دولار، بينما جيل Baby Boomers اعتبروا إن صافي ثروة تقل قليلا عن مليون دولار ستجعلهم سعداء. ووجدت الدراسة أنه من بين جيل البالغين الأصغر سنا، الجيل Z، فإن صافي الثروة التي تبلغ حوالي 487 ألف دولار في المتوسط ستكون كافية لتحقيق السعادة المالية.



ويوافق حوالي 72% من جيل الألفية على أن المال يمكن أن يشتري السعادة، أكثر من أي جيل آخر. إنهم أيضا الجيل الذي يعتبر أنه بحاجة لأعلى راتب سنوي ليكون سعيدا، وهو أعلى بأربع مرات مقارنة بالأجيال الأخرى.. وفيما يلي متوسط الراتب الذي يقول كل جيل إنه يحتاج إليه ليكون سعيدا وأقل توترا، وفقا للدراسة:



٭ الجيل Z عند 128 ألفا و84 دولارا.



٭ جيل الألفية عند 525 ألفا و947 دولارا.



٭ الجيل العاشر عند 130 ألفا و344 دولارا.



٭ جيل Baby Boomers عند 124 ألفا و165 دولارا.



وقال المشاركون في الاستطلاع إن متوسط الدخل السنوي الذي سيجعلهم أقل توترا هو 95 ألف دولار سنويا. بينما هم يحصلون حاليا على راتب متوسط قدره 65 ألف دولار، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى زيادة بنسبة 50% تقريبا للوصول إلى المستويات المطلوبة.



ووجدت «إمباور» أن تحسين حياة الناس لن يتطلب الكثير من المال، نسبيا. إن دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 25 ألف دولار من شأنها أن تزيد بنسبة 42% من السعادة المالية للأميركيين لمدة 6 أشهر. إن المكاسب المفاجئة البالغة 15 ألف دولار ستفعل نفس السعادة بالنسبة لـ 32% من المشاركين، وسيكون 17% أكثر سعادة بمكافأة قدرها 5 آلاف دولار.



كيف تبدو السعادة المالية؟



على الرغم من قولهم إنهم سيحتاجون إلى الحصول على راتب مرتفع أو الحصول على ثروة صافية عالية جدا ليشعروا بالسعادة، فإن هذه الأشياء في حد ذاتها ليست هي ما يجعل معظم الأميركيين سعداء. وبدلا من ذلك، فإن سداد جميع فواتيرهم في الوقت المحدد وبالكامل يحدد السعادة المالية لـ67% من الأميركيين، حسبما وجدت مؤسسة إمباور. إن الإعفاء من الديون، 65%، والاستمتاع بالكماليات الصغيرة اليومية، 54%، هما الطريقتان الأخريان الأكثر شيوعا التي يقول الأميركيون إنهم يمكن أن يكونوا سعداء ماليا. يقول 17% فقط من المشاركين أن الوصول إلى ثروة صافية معينة يعني أنهم سعداء ماليا.



بشكل عام، معظم الأميركيين سعداء، إذ يصنف 75% من الناس سعادتهم الإجمالية على أنها 7 أو أعلى من أصل 10، حسبما وجدت الدراسة. لكن الموارد المالية هي المجال الذي تتمتع فيه سعادة الأميركيين بمساحة أكبر للنمو.