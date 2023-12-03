شاركت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) في النسخة الثامنة عشرة من المؤتمر السنوي للعمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي نظمته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأقيم المؤتمر تحت شعار «استراتيجيات مواجهة حالة الركود الاقتصادي العالمي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنويع الاقتصادي والاستفادة من إمكانيات المالية الإسلامية، وذلك في فندق كراون بلازا، بالمنامة، مملكة البحرين يومي 29 و30 نوفمبر 2023.



ففي ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشمل فترة ما بعد كوفيد-19 والصراعات الجغرافية والتضخم والتغير المناخي، حرصت مجموعة «بيتك» على المشاركة في المناقشات التي تناولت الموضوعات المهمة المحددة في جدول أعمال المؤتمر الذي جمع نخبة من الرواد والاقتصاديين وصناع السياسات وخبراء الصناعة لبحث استراتيجيات التنوع الاقتصادي ودور التمويل الإسلامي في تعزيز المرونة.



وقد ناقشت النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر أيوفي - البنك الإسلامي للتنمية العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك دور التمويل الإسلامي في تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتأثير التكنولوجيا على التنوع الاقتصادي، والتحديات والفرص التي ترتبط بارتفاع المعدلات القياسية، واستخدام أدوات التمويل الإسلامي في تطوير البنية التحتية للتخفيف من آثار التغير المناخي، وتطور الحسابات الاستثمارية نحو تحقيق أرباح حقيقية ومشاركة الخسائر. وقال عبدالوهاب الرشود، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف: في حالات عدم اليقين الاقتصادي، يصبح من الضروري على المؤسسات المالية التعاون والمشاركة في تطوير حلول مالية مرنة ومبتكرة. ويعد التمويل الإسلامي بمبادئه الأخلاقية وآلية مشاركة المخاطر قادرا على القيام بدور فعال في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.



وأضاف: نعتز بمواصلة جهودنا الدؤوبة لدعم مؤتمر أيوفي - البنك الإسلامي للتنمية السنوي للعمل المصرفي والمالي الإسلامي في نسخته الثامنة عشرة، إنه مؤتمر يحمل في طياته الكثير من القيمة للقطاع المالي الإسلامي في المنطقة، وللقطاع المالي بشكل عام.



بالإضافة إلى ذلك، عبر عبدالحكيم يعقوب الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي - البحرين عن اعتزازه بدعم البنك للمبادرات التي من شأنها تعزيز الحوار والابتكار في القطاع المالي الإسلامي. وقال: باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة، فإنه يسرنا تقديم الدعم لهذا المؤتمر الذي يوفر منصة مهمة لبحث القضايا الملحة واكتشاف فرص النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي ذلك متوافقا مع التزام بيت التمويل الكويتي - البحرين، ومجموعة بيت التمويل الكويتي بالمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي للمجتمعات التي نعمل بها.