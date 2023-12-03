محمد الجراح: نفتخر في KIB بمواصلة مسيرة تقدمنا في إطار إستراتيجيتنا الشاملة والمنهجية



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إعادة افتتاح فرعه الرئيسي بحلة جديدة وتصميم عصري ومبتكر، وذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد الجراح الصباح، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين ومجموعة من قيادات البنك وأعضاء مجلس الإدارة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المستمرة لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، والتزاما باستراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز مفهوم الحلول المصرفية المخصصة.



وخلال الجولة التي قامت بها قيادات البنك في أقسام الفرع المجددة بالكامل، قال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد الجراح الصباح: نفتخر في KIB بمواصلة مسيرة تقدمنا في إطار استراتيجينا الشاملة والمنهجية التي تؤكد مكانتنا المتميزة والمرموقة في طليعة المؤسسات المصرفية المحلية. واليوم نرتقي بمستوى أدائنا خطوة إلى الأمام من أجل الارتقاء بتجربة عملائنا وأسلوب تقديم حلولنا المصرفية لهم، بما ينسجم مع تطلعاتهم وتوقعاتهم. كما أن من شأن هذه المبادرة تعزيز مسار النمو التصاعدي والمستدام في KIB وتحقيق جميع أهدافنا لتحقيق مراحل التغيير بشكل سلس وبناء على رؤية تصميمية بمفاهيم مبتكرة تسهم في تغيير المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية.



جدير بالذكر أن فرع KIB الرئيسي بعد إنجاز عملية التجديد بات مدعوما بتقنيات استثنائية وتكنولوجيا مالية أكثر حداثة، وتصاميم جديدة ومختلفة كليا، بهدف تقديم خدمات ومنتجات وحلول مصرفية متطورة ومخصصة للعملاء من الشركات وأصحاب الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك كل شرائح العملاء الأفراد، بطريقة تفاعلية تضمن تمتعهم بالراحة والرفاهية في كل مراحل إنجاز العمليات المصرفية.



وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تنفيذ خططه الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة كل التطورات في عالم الرقمنة، بهدف الاستمرار في تعزيز تجربة عملائه بمزايا فريدة تلبي تطلعاتهم وتعكس مكانته المتقدمة بين مؤسسات القطاع المصرفي المحلي.