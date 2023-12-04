قال بابا الفاتيكان فرنسيس امس إنه من «المؤلم» رؤية انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وعبر عن أمله في أن تتوصل جميع الأطراف المعنية لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار «في أقرب وقت ممكن».



وقال فرنسيس، في كلمة ألقاها نيابة عنه أحد مساعديه بسبب حالته الصحية خلال عظة الأحد، «من المؤلم انهيار الهدنة. هذا يعني الموت والدمار والبؤس». وأضاف «لقد تحرر العديد من الرهائن ولكن لايزال العديد منهم في غزة. نفكر فيهم وفي عائلاتهم، الذين رأوا ضوءا وأملا في احتضان أحبائهم مجددا».



وتابع «هناك الكثير من المعاناة في غزة، هناك نقص في الاحتياجات الأساسية.. آمل أن تتمكن جميع الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، (وإيجاد) حلول أخرى غير الأسلحة».



وقال فرنسيس في بداية العظة الأسبوعية «أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، صباح الخير. اليوم أيضا لن أتمكن من قراءة كل شيء. حالتي تتحسن لكن صوتي لايزال (غير جيد)».



ووضعت شاشات في ساحة القديس بطرس حتى يتمكن المشاركون من متابعة كلمة البابا بعد أن كانوا يستمعون إليه عادة وهو يتحدث من نافذة تطل على الساحة.