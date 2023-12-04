تظاهرت عشرات النساء في ولاية هرات بغرب أفغانستان احتجاجا على انعدام الأمن، خلال تشييع أفراد قتلوا مؤخرا.



وقال حسين عظيمي عضو مجلس علماء مدينة جبريل لوكالة «فرانس برس»، إن هؤلاء النساء اللواتي حضرن الجنازة رددن شعارات تطالب بمزيد من الأمن، مثل: «الموت للقتلة» أو «نحتاج الى الأمن».



واحتجت هؤلاء النساء في المدينة بحضور مئات من الأشخاص، حيث تم دفن ستة من ضحايا الهجوم السبعة الذي نفذه رجال مجهولون الجمعة الماضية.



وأدى الهجوم إلى مقتل رجلي دين كانا عائدين إلى منزلهما على دراجة ثلاثية العجلات. ووفق السكان، فإن من بين القتلى أربع نساء.