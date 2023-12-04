أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عبدالعزيز البابطين أن 1246 شاعرا وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية تقدموا للمشاركة بـ 1410 قصائد ضمن مسابقة «ديوان شهداء العزة» التي أعلنت عنها المؤسسة في 23 أكتوبر الماضي. وقال البابطين، في تصريح صحافي، إن الدعوة للمشاركة في «الديوان» تأتي التزاما من المؤسسة بواجبها تجاه قضايا الأمة العربية وللتعبير عن مشاعر أبناء الأمة العربية والإسلامية تجاه ما يحدث في قطاع غزة من فظائع رهيبة بحق المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني دون رحمة أو ضمير.



وأوضح أنه تم تخصيص ثلاث جوائز لأفضل ثلاث قصائد من بين القصائد المقبولة للمشاركة في «الديوان»، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأولى 10 آلاف دولار أميركي والثانية بقيمة 7 آلاف دولار أما الثالثة فتبلغ 5 آلاف دولار.



وأكد أن هذه المشاركة «غير المسبوقة» تعكس وعي الشعراء بقضايا أمتهم وإحساسهم العميق بقيم الحق والعدل والإنسانية وإيمانهم بدور الشعر في التأثير على العقل والوجدان.



وأضاف «أن رهاننا دائما كان ولا يزال وسيظل بإذن الله مرتبطا بثقتنا المطلقة في ضمائر شعرائنا وحسهم القومي وإيمانهم بالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني ومسؤوليتهم الأصيلة في التعبير عن مواقف الإنسان العربي ومشاعره وانفعالاته في أوقات الفرح والعزة والانتصار وفي لحظات التراجع والانكسار».



وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت تصديقا للقناعة الراسخة بالقضية الفلسطينيـة العادلــــة واستمرارا لجهود المؤسسة المتواصلة لإبراز دور الشعر في تجسيد مواقف الأمة العربية والدفاع عن حقوقها المشروعة في كل وقت منذ إصدار «ديوان الشهيد محمد الدرة» عام 2001 ثم «ديوان القدس» عام 2018.