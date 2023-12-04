اختتم معرض الكويت الدولي للكتاب دورته الـ 46 السبت مسجلا نحو 360 ألف زائر وأكثر من 171 ألف عنوان لـ 524 دار نشر من 29 دولة عربية وأجنبية و140 نشاطا وفعالية ثقافية. وشهد المعرض الذي أقيم برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على مدى 10 أيام متتالية مشاركة 524 دار نشر منها 384 بشكل مباشر و140 عن طريق توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض ومنها 52 دارا تشارك للمرة الأولى في المعرض.



وقال المشرف العام للمعرض سعد العنزي عقب الختام إن الدورة الحالية للمعرض شهدت أكثر من 171 ألف عنوان منها 11 ألف عنوان جديد و2000 عنوان جديد مخصصة للطفل.



وأضاف أن الدورة الحالية تميزت بإقامة 140 فعالية توزعت ما بين ورشة عمل وأمسية وندوة ومحاضرة وجلسة حوارية وأقيمت في الرواق الثقافي والمقهى الثقافي بتنظيم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام والدول المشاركة.



وذكر العنزي الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام المساعد لقطاع المالية والإدارية في المجلس الوطني للثقافة أن الدورة الحالية ركزت على الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل، إذ كانت هناك أكثر من 48 دار نشر خاصة بالأطفال علاوة على البرامج الثقافية والترفيهية المتنوعة لهم.



وأشار إلى زيارة 18400 طالب وطالبة من 598 مدرسة في التعليم العام والخاص للمعرض، معربا عن شكره لوزارة التربية لتنظيم مثل هذه الرحلات للطلبة، وثمن تعاون مؤسسات الدولة لإنجاح المعرض وعلى رأسها وزارات الداخلية والصحة والإعلام وقوة الإطفاء العام وقطاعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



يذكر أنه تم اختيار الشاعر الكويتي الراحل فهد العسكر ليكون شخصية الاحتفالية وتميمة المعرض احتفاء بموهبته الفذة ومكانته الشعرية الرائدة، وتولى الفنان حسين دشتي أداء شخصية الشاعر الراحل.