بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات والطلبات الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع برئاسة مدير عام البلدية وعضوية كل من:



نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع، ممثل عن الديوان الأميري، ممثل عن مجلس الوزراء، ممثل عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ممثل عن وزارة التربية، ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثل عن رابطة الأدباء الكويتية، ممثل عن مركز البحوث والدراسات الكويتية، مدير ادارة التنسيق بمكتب مدير عام البلدية.



مادة 2: وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من طلبات أو تسميات مقترحة للمدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفي طلبات تغيير التسميات الحالية وفقا للضوابط والقواعد الواردة في القرار الوزاري رقم 507 لسنة 2023 المشار إليه.



مادة 3: يراعى في تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين الإجراءات الآتية:



1 - تقدم الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات المرفوعة من الديوان الأميري او ديوان سمو ولي العهد او مجلس الوزراء او اعضاء مجلس الأمة او اعضاء المجلس البلدي او الجهات الحكومية بالدولة او الاشخاص الاعتبارية او الافراد الى وزير الدولة لشؤون البلدية او المجلس البلدي.



2 - تحال كافة الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات للجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار لإعمال شؤونها، وتتم دراسة الطلبات والاقتراحات على ضوء الضوابط والقواعد الواردة في القرار الوزاري رقم 507 لسنة 2023 المشار إليه على ان تتضمن الدراسة نبذة عن دلالة التسمية المقترحة من واقع السيرة الذاتية للأشخاص المقترح التسمية بهم وأبرز إنجازاتهم، أو أهمية المكان او الحدث التاريخي المقترح تسميته، أو دلالة التسمية من واقع مفردات التراث الكويتي ومجالات استخدامها، وغيرها من المعلومات مع بيان مصادرها الموثوقة من مراجع تاريخية وعلمية ومراكز المعلومات الرسمية بالدولة وغيرها.



3 - ترفع اللجنة توصياتها بخصوص الطلبات والاقتراحات المرفوعة لها لوزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها.



4 - يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بإعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي بشأن التسميات المقترحة وفقا لحكم المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه، على ان يتضمن التقرير رأي الجهاز التنفيذي وتوصيات اللجنة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار.



5 - يصدر المجلس البلدي قراره النهائي بشأن التسميات بناء على الدراسة المرفوعة إليه من الجهاز التنفيذي للبلدية وفقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه.



مادة 4: تجتمع اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها او نائبه - في حال غياب الرئيس - ويجب ان تكون الدعوة مكتوبة، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة على ان يكون الرئيس من بينهم، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.



ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقرير المرفوع منها.



مادة 5: يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية او غيرها من الجهات الحكومية المعنية لسماع وجهة نظرهم او تقديم كافة المعلومات او البيانات المتعلقة بعمل اللجنة او توضيح ما ورد اليها من بيانات او معلومات دون ان يشارك بالتصويت.



مادة 6: ترفع اللجنة تقريرا بنتائج عملها وما انتهت اليه من توصيات لوزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها واتخاذ اللازم بشأنها.



مادة 7: على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.