بداح العنزي



أعلنت البلدية عن طرح 69 قسيمة بسوق الخيام المؤقت بمنطقة الشويخ للاستغلال، وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في لائحة الأسواق العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2023/118 موزعة على النحو التالي:



٭ 55 قسيمة لمن كان مخصص له قسائم بسوق الخيام السابق في منطقة أسواق الري.



٭ قسيمتان تعملان بنظام التنزيل الحر والتي مدة استغلالها لمدة 6 أشهر فقط.



٭ 12 قسيمة تعمل بنظام التخصيص لمن لديه ترخيص تجاري يسمح بنشاط الخيام.



ودعت البلدية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط التقدم بطلباتهم مصحوبة بالمستندات الثبوتية إلى مراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية فرع بلدية العاصمة في الشويخ خلف إدارة الجوازات والهجرة خلال الفترة من 10 حتى 21 ديسمبر أثناء الدوام الرسمي، ولن ينظر إلى الطلبات المتقدمة قبل هذا الإعلان أو بعد انتهاء موعد تقديم الطلبات، علما بأنه سيتم السحب بالقرعة العلنية لمن تنطبق عليهم الشروط يوم الثلاثاء 2 يناير الساعة التاسعة صباحا في مقر مركز بلدية أسواق منطقة الري بحضور أصحاب الطلبات أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي، وإلا سيتم السحب من قبل اللجنة المشرفة دون أدنى مسؤولية.