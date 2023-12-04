القاهرة ـ خديجة حمودة وناهد إمام



أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري امس أن أعمال فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى خارج البلاد بمقار البعثات الديبلوماسية المصرية، قد بدأت بلجنة الاقتراع في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، وذلك بانتهاء أعمال اليوم الثالث والأخير للعملية الانتخابية.



وأشار المستشار بنداري، في تصريح له امس، «إن أعمال فرز الأصوات تجرى بمعرفة أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي، في إطار مباشرتهم لكافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات»، لافتا إلى أنه في ختام عملية فرز الأصوات وعمل محاضر الإحصاء اللازمة لها، سيتم إرسال جميع أوراق العملية الانتخابية ومحاضرها، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، حتى تقوم بضم الإحصاء العددي للأصوات، إلى إحصاء أصوات الناخبين داخل البلاد، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات في المواعيد المقررة.



وأكد المستشار بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها قانونا إعلان نتائج الانتخابات في ختام العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة على تواصل دائم ومستمر مع جميع السفارات والقنصليات التي تجرى بها الانتخابات وحتى نهاية تصويت المصريين بالخارج وأنها جاهزة لتذليل أية عقبات قد تطرأ.



وقد واصلت امس غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثالث والأخير، حيث قامت الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات.



وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن الغرفة رصدت خلال أيام تصويت المصريين في الخارج، إقبالا كبيرا وحاشدا من الناخبين، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.



كما عقدت لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع أبناء وممثلي الجاليات المصرية حول العالم، للاطمئنان عليهم والتعرف على الأجواء الانتخابية لديهم وأي عقبات يواجهونها أو استفسارات لديهم، والذين بدورهم أكدوا على المشاركة المبهرة في ثاني أيام التصويت، خاصة من السيدات والشباب وذوي القدرات الخاصة وكبار السن، مؤكدة الحماس غير المسبوق لدى الناخبين المصريين بالخارج، وأنهم نقلوا صورة راقية ومضيئة للعالم أجمع.