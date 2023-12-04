انتشرت حالات إدمان غريبة وخطيرة في صفوف الأطفال السوريين، اذ وعلاوة على تناولهم أدوية مهدئة ومنومة، انتشرت ظاهرة استنشاق روائح كلاصق «الشعلة» والدهانات والبنزين، بحسب تقارير اعلامية.



حيث حذرت طبيبة الأطفال في مشفى المجتهد بدمشق هيا جندلي لموقع «أثر» من استنشاق الأطفال للطلاء، لأنه يحتوي على نسبة كبير من الرصاص والذي يعتبر من المعادن السامة والتعرض له يسبب إعاقة ذهنية للطفل ويؤثر على التطور الدماغي له حيث يؤدي إلى انخفاض نسبة الذكاء وظهور حالات تخلف.



وأضافت: أيضا مادة الشعلة التي يشمها الأطفال تحوي مادة التولوين التي تسبب أضرارا كبيرة على الجسم، ما يؤدي إلى اضطرابات كالجهد البصري أو ضمور بصري، واعتلالا بالأعصاب والمخيخ، واضطرابات معرفية، أذيات قلبية، إضافة إلى أضرار في الرئتين والحنجرة.



بوقت تحدثت الاختصاصية بأمراض الأطفال د.هويدا أحمد عن رصد حالات لأطفال في عمر معين يقومون باستنشاق البنزين كبديل عن المخدرات أو استنشاق الشعلة.



وبينت أن هناك أعراضا عدة منها التهيج المفرط وعدم التركيز، تصيب مدمني استنشاق البنزين عند تركه أو الابتعاد عن هذه العادة، وهي ليست صعبة مثل أنواع الإدمان، ويمكن السيطرة عليها من خلال المساعدة وتقديم الإرشادات المناسبة.