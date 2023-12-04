أغلب العائلات تنظر إلى الوضع الاجتماعي للممثل على أنه «ما له قيمة» والتمثيل «عيب»

د. شايع الشايع قال لي «أنت راح تكون ممثل زين».. و«حطني في راسه» حتى تخرجت

بدأت بالمسرح الأكاديمي وكنت أعتقد المسرح الجماهيري «مكان مو زين» وفيه إسفاف وتهريج



عبدالحميد الخطيب



قال الفنان عبدالعزيز النصار: بعد تخرجي في المعهد العالي للفنون المسرحية والدي ووالدتي كانا يرفضان دخولي مجال التمثيل، ومن جانبي كنت مقتنعا بهذا الأمر، لأنني كنت أحلم بأن أكون «رجل مطافي» لدرجة أنني بالمدرسة المتوسطة قمت بتفصيل ملابس إطفائي، مستدركا: اغلب العائلات تنظر الى الوضع الاجتماعي للممثل على انه «ما له قيمة» والتمثيل «عيب»، ويحاولون أن يبعدوا أبناءهم عنه.



وأضاف: لم أكن أعلم أن لدي موهبة التمثيل حتى اكتشفها أستاذي بالمعهد د.شايع الشايع، وقال لي «انت راح تكون ممثل زين»، و«حطني في راسه» وظل يعلمني طوال سنوات الدراسة حتى تخرجي، ومن ثم جاءتني فرصة لأول مرة أن أشارك في احدى المسرحيات خارج حدود المعهد بأحد المهرجانات الاكاديمية، وذهبت الى والدي وقلت له إنني أريد أن أدخل تلك التجربة، ولأنه كان لديه فكرة عن المهرجانات المسرحية الأكاديمية تقبل الفكرة، وشاركت وفزت بجائزة «افضل ممثل دور ثان»، وهنا زاد اهتمام أبي وأمي بالوسط الفني وانه شيء مشرف ويفتخران به بعدما شاهدا نوعية الفن الذي أقدمه.



وأردف: كان نشاطي في بداياتي كله بالمسرح الاكاديمي فقط لأنني كنت أعتقد أن المسرح الجماهير «مكان مو زين» وفيه إسفاف وتهريج، حتى شاركت بمسرحية الأطفال «الاختراع العجيب»، من إخراج ناصر الدوب وبطولة باسمة حمادة واحمد ايراج وهبة الدري، وكان المشروع قريبا من المسرحيات الاكاديمية، والحمد لله والداي وافقا على دخولي المسرح الجماهيري لأنه صار عندهما ثقة «اني ما ممكن في يوم من الأيام راح أنزل راسهم في الأرض».



وفي سياق آخر، تطرق النصار الى الخروج عن النص في مسرحيات «قروب البلام» وكلامهم في مسرحية «ليلة زفته» عن انتقاله والفنان خالد المظفر من «قروب طارق العلي» الى «قروب البلام»، وهل «زعل» العلي منهما. وأوضح في لقاء ببودكاست «تريك»: نحن لا نجرح أحدا أو نقلل منه، الموضوع كله كان «غشمرة»، وما أتوقع أن الفنان طارق العلي «زعل»، وبنسبة 80% صار اتصال بين حسن البلام وبينه، وانه كان عنده علم بهذا الموضوع، مؤكدا انه محظوظ جدا لأن بدايته كانت مع الفنان حسن البلام. واردف: بو مزيان «فارش الارض لي ورد»، وأثر في حياتي، وهو أصيل، «وين تحصل واحد مثله؟».



يــذكر أن الفنان عبدالعزيز النصار شارك الفـــترة القليلة الماضية في عروض مسرحية «شـــيخ روحاني» التي تم تقديمها ضمن أنشطة «موسم الرياض» الرابع، وهي من تأليف: أحمد العوضي، إخراج: عبدالله البدر، ومعه في البطولة: حسن البلام، زهرة عرفات، فهد البناي، محمد الرمضان، عبدالله الخضر، غادة الزدجالي، عبدالله البدر، علي الحسيني، خالد السجاري، وتدور أحداث العمل حول شقيقين يعيشان مع عائلتهما في منزل واحد في منطقة مجهولة المعالم يختل بها الوضعين الأمني والاقتصادي، ما يضطر الأخوان للاتجاه إلى الدجل والشعوذة لكسب قوت يومهما، ولكن يتطور الأمر لتتحول الشعوذة إلى صراع يتسبب في وجود قتلى وضحايا.