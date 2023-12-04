تعاقدت الفنانة آيتن عامر أخيرا على بطولة مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، ويشاركها في بطولته عدد كبير من نجوم الفن في مقدمتهم الفنانة هدى حسين، إضافة إلى الفنان ماجد المصري، ومن المقرر أن يبدأ التصوير حسب مجلة «لها» منتصف الجاري، تحت قيادة المخرج البحريني علي العلي.



ويشارك آيتن وهدى وماجد في المسلسل كل من: سحر حسين، ليلى عبدالله، حمد أشكناني، نور الغندور، ناصر الدوسري، نور الشيخ، لولوة الملا، وخالد الشاعر، وغيرهم.



يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر الفنية فيلم «بلوموندو»، الذي يعرض حاليا في دور السينما، وهو بطولة: حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، محمد محمود، محمد ثروت، بدرية طلبة، ومن تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي.