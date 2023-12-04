أعلن مصرف سورية المركزي أمس عن أسعار جديدة لصرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وفقا لنشرات السوق الرسمية، في حين حافظت على سعرها السابق في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عنه.



وبحسب «المركزي»، فقد ارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى 12625 ليرة مقابل الدولار الأميركي في نشرة السوق الرسمية كسعر مبيع بفارق 1.010 ليرة عن النشرة السابقة، فيما ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 13739.24.



وعن نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المركزي، حافظت الليرة السورية على سعر صرفها بـ 12600 مقابل كل دولار أميركي، وبـ 13711.99 مقابل كل يورو.