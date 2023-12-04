احتفلت مازيراتي بمرور 25 عاما على انطلاق شراكتها الراسخة مع شركة الزياني للسيارات، الشريك الحصري لمازيراتي في الكويت، ووجهت العلامة دعوة لأعضاء الفريق القيادي الرئيسيين في شركة الزياني للسيارات للمشاركة في رحلة استكشافية حصرية إلى مقرات مازيراتي في موتور فالي بمودينا، مما يسهم في تعزيز العلاقة طويلة الأمد بين الشركتين.



وقدمت الزيارة للشريك الكويتي لمحة غير مسبوقة عن العلامة الإيطالية الشهيرة، وتضمنت لمحة عن سيارة إم سي إكستريما التي تم الكشف عنها مؤخرا، وهي واحدة من 62 سيارة مصنفة ضمن أفضل الإبداعات في تاريخ مازيراتي. وتشتهر إم سي إكستريما بأنها سيارة السباق الأقوى لدى العلامة الإيطالية، كما تمثل نموذجا جديدا لسيارات السباق، حيث تجمع السيارة الحصرية بين العناية بأدق التفاصيل مع التصنيع رفيع المستوى والأداء الاستثنائي.



والتقى وفد شركة الزياني للسيارات، الذي ضم المدير الإداري للشركة نائل الزياني، مع ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي، وبيرنارد لوار، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في مازيراتي، ولوكا دلفينو، رئيس شركة مازيراتي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وحمدي الشنتوري، المدير العام لشركة مازيراتي في الشرق الأوسط، حيث احتفلوا باليوبيل الفضي للشراكة الناجحة.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال حمدي الشنتوري: نحتفي اليوم بالذكرى السنوية الـ 25 لشراكتنا مع شركة الزياني للسيارات، حيث شهدنا تحقيق العديد من الخطوات المهمة والنجاحات المميزة التي رسمت ملامح تعاوننا. وتعكس شراكتنا القيم المشتركة والسعي الدؤوب للتميز في مجال السيارات، كما نؤكد التزامنا الراسخ تجاه العملاء في الكويت، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة المميزة مع شركة الزياني للسيارات لتقديم مستويات عالية من الرفاهية والأداء الاستثنائي في السنوات المقبلة.



ومن المقرر أن تواصل الشركتان رحلتهما المشتركة في التميز الإبداعي، وستمهد الشراكة الطريق نحو تطور مشهد السيارات من خلال الجمع بين التراث الغني والحلول المستدامة والكهربائية، مما يوفر لعشاق السيارات في الكويت انتقالا سلسا نحو مستقبل القيادة الفاخرة.



وتستضيف شركة الزياني للسيارات سلسلة من الفعاليات الحصرية المستوحاة من أسلوب العلامة الإيطالية الفاخر، وستتم دعوة عملاء وعشاق وشركاء علامة مازيراتي للمشاركة في الاحتفالات، إلى جانب صنّاع المحتوى والشخصيات المؤثرة والصحافيين للانطلاق في المرحلة المقبلة من التميز في عالم السيارات.