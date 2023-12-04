أطلقت هيئة أسواق المال العدد الـ14 من مجلتها التوعوية الإلكترونية، والذي كان إصدارا خاصا بموضوع الصناعة المالية الإسلامية، وذلك ضمن سعي الهيئة الى إعداد خارطة طريق في ظل اهتمام دولي متزايد بالصناعة المالية الإسلامية، باعتبارها خيارا مطلوبا للاقتصاد العالمي لتجاوز أزماته المتكررة.



وقد بدأ الإصدار بالزاوية الافتتاحية لرئيس مجلس مفوضي الهيئة د.أحمد الملحم، التي عرض فيها مسببات الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بصورة متكررة، حيث اعتبر أن الاقتصاد الأخلاقي القيمي الذي تمثل الصناعة المالية الإسلامية جوهره، قد أصبح ضرورة ملحة لتجاوز الاقتصاد العالمي أزماته المتعاقبة، وأن الحاجة ماسة للتحول إلى الاقتصاد التنموي الأخلاقي المستدام من خلال الصناعة المالية الإسلامية التي تقف اليوم على مشارف التحول للعالمية.



من ناحية أخرى، يمكن القول ان ما شهده الإصدار من مشاركة واسعة من خبراء الصناعة المالية الإسلامية والمهتمين بها، قد أسهم حقيقة في إلقاء الضوء على جوانب مختلفة لتلك الصناعة، إضافة إلى تقديم مقترحات جديرة بالاهتمام للنهوض بواقع تلك الصناعة لاسيما ما تعلق منها بتعزيز دور الرقابة الشرعية وممارسات الحوكمة، أو ما ارتبط بتقديم منتجات استثمارية مبتكرة.



وقد شهد هذا العدد من المجلة حوارا مع د.فؤاد العمر صاحب التجارب المميزة في إطار الصناعة المالية الإسلامية، والذي رأى في تبني الهيئة خارطة طريق للنهوض بتلك الصناعة توجها يحسب لها، خاصة أن الكويت لديها كل المقومات المطلوبة لتنمية هذه الصناعة التي تشهد نموا متزايدا.



أما زاوية «آفـــــاق وتوجهات» فقدمت قراءة لجوانب عدة يمكنهـــا الإسهام بتطويـر الصناعة المالية الإسلامية، كالحاجة لتعزيز دور الرقابة الشرعية والتعاون بين الجهات الرقابية كواحدة من مقومات النجاح المستدام المطلوب، كما عرض لذلك الأستاذ في قسم التمويل لدى كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.سعود أسعد الثاقب.



وعرضــت «الزاويـــة التوعوية» مصطلحات، وأدوات مالية استثمارية، ومنظمات دولية تتصل بالصناعة المالية الإسلامية، أما زاوية «دراسات» فقد استعرض فيها السيد مبارك الرفاعي مدير إدارة تمويل وحوكمة الشركات لدى الهيئة الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات ذات الغرض الخاص في الكويت على صعيد إصدار أدوات الدين بصورة عامة، والصكوك بصورة خاصة.



أما بالنسبة لما تبقى من زوايا العدد، فقد عرضت لموضوعات مختلفة، كزاوية «عبق الريادة» التي استعرضت جوانب من الإرث الحافل بالنجاح للمرحوم محمد ناصر الساير، و«الزاوية القانونية» التي تناولت موضوع محاسبة المدير أو مجلس الإدارة عن الخسائر والأضرار الناتجة عن مخالفتهم للنشاط المعلن، وزاوية «حدث العدد» التي خصصت لموضوع المشاركات التوعوية الإقليمية والدولية «النوعية» للهيئة، إضافة الى زاوية «التوعية المعلوماتية» التي قدمت نصائح للحماية من ممارسات الاحتيال المالي. أما أبرز فعاليات الهيئة وأنشطتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين فقد أوجزتها زاوية «أحداث وفعاليات».