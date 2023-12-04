أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت عن إطلاق مركز خدمة سيارات نيسان المتميز - الجديد كليا، الذي يقدم خدمات مطورة ضمن معايير الجودة العالمية. وتم افتتاح المركز الجديد الذي يقع في منطقة الري خلال حفل حضره ممثلون عن شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، وشركة نيسان الشرق الاوسط وضيوف من الصحافة والإعلام.



ويقدم مركز الخدمة الجديد تجربة سلسة للعملاء عبر جميع منافذ المركز من خلال التصميم المميز والبيئة الرقمية لضمان أعلى معدل لرضا العملاء خلال زيارتهم للمركز الجديد.



وقالت جيهان أبو حمدان CTO في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين: هذا المبنى يعد إنجازا مهما ورفيع المستوى بالنسبة لنا جميعا، حيث نسعى باستمرار الى التقدم والتميز كرواد في سوق تنافسية والبقاء دائما عند حسن ظن عملائنا مع كل تجربة ما بعد البيع.



ويمثل افتتاح مركز خدمة نيسان الجديد من قبل نيسان البابطين إنجازا رئيسيا لعلامة نيسان التجارية في المنطقة. فهو يجمع بين خدمات البيع بالتجزئة وخدمات ما بعد البيع المتكاملة وتصميم من الجيل الجديد لتوفير تجربة محسنة للعملاء. مع استمرار تطور أنماط حياة عملائنا وتوقعاتهم، يتيح لنا هذا النهج الشامل في تجربة ما بعد البيع والتجزئة عرض إمكاناتنا بأعلى كفاءة، مما يجعلنا أقرب إلى إنشاء تجربة متسقة عالميا بأفضل جودة. نحن واثقون من أنه بالتعاون مع شركائنا يمكننا الوفاء بوعدنا بتقديم تجارب مميزة وسلسة لعملائنا في الكويت.



ويضم مركز الخدمة الجديد 46 منفذ عمل و10 منافذ لغسيل السيارات ونحو 66 موقفا للسيارات، ويخدم أكثر من 120 مركبة يوميا. يتميز مركز الخدمة الحديث بأجهزة لوحية رقمية لدمج رحلة العميل عبر الإنترنت وفي غير وقت الاتصال، لضمان الخدمة السريعة المميزة لمدة 60 دقيقة. توجد أيضا مناطق استشارة جديدة وصالة استراحة، بالإضافة إلى مرافق أخرى للعملاء الذين يقومون بخدمة سياراتهم، حيث يمكنهم الاطلاع على منافذ الخدمة للسيارات.



وتعتبر شبكة خدمات شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين لما بعد البيع أكبر شبكة في الكويت وتتمتع بسمعة كبيرة في السوق لتوفيرها مجموعة من الخدمات التي تتمحور حول الاهتمام بالعملاء، بما في ذلك حجوزات الخدمة المباشرة، وحجز المواعيد على مدار 24 ساعة، وخدمة نيسان السريعة مع وقت استجابة سريع لا يتعدى مدة 60 دقيقة، وخدمات التسلم والتوصيل وغيرها الكثير، ناهيك عن مركز خدمة باترول المخصص والمصمم لتزويد مالكي نيسان باترول بتجربة خدمة عملاء رفيعة المستوى. لقد أثبتنا أن الاهتمام بعملائنا وتطوير مرافقنا هي المفتاح للحفاظ على تأثير إيجابي ومربح من حيث خدمات ما بعد البيع، وكذلك في مستوى رضا العملاء.



من خلال افتتاح فرع جديد لخدمات ما بعد البيع من نيسان ضمن مفهوم نيسان للبيع بالتجزئة (NRC)، قامت نيسان البابطين بتوسيع نطاق التواصل مع عملائها من خلال افتتاح هذه المنشأة التي تعد الأولى من نوعها من حيث التقنيات والخدمات الشاملة المدعومة بأفضل خبرات مدربة على مستوى عالمي. وتدعو الشركة عملاءها الى الاستمتاع بتجربة خدمة رفيعة المستوى ترقى إلى مستوى تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم.



.. وتحصد ثلاث جوائز مرموقة من «نيسان الشرق الأوسط»



خلال حفل الافتتاح الكبير الذي طال انتظاره، تم تكريم نيسان البابطين من قبل نيسان الشرق الأوسط بثلاث جوائز مرموقة، والتي أظهرت الإنجاز المثالي والتفاني في العمل، من بينها جائزة نيسان العالمية (Nissan Global Award) التي تؤكد مساهمات نيسان البابطين المتميزة على المستوى العالمي، وهي شهادة على التزامهم الثابت بالتميز.



وبالإضافة إلى هذه الجائزة الرائعة، تم منحهم جائزة نيسان الشرق الأوسط للتميز (NMEF EXCELLENCE AWARD) تقديرا لإنجازاتهم الاستثنائية في عمليات البيع، وخدمات ما بعد البيع وغيرها من الميادين، وذلك خلال العام المالي لسنة 2022 (الممتد من أبريل 2022 حتى مارس 2023).



علاوة على ذلك، امتد التكريم إلى المستوى الوطني من خلال تحقيق نيسان البابطين خمس جوائز ضمن برنامج Nissan Dealership Standards & Processes (NDSP) من بينها الجائزة الذهبية وأربع جوائز فضية، مما يسلط الضوء على إنجازات نيسان البابطين الرائعة والتزامها بالتميز في كل مساعيها.